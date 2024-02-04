أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن عدداً من كبار الضباط في الجيش قدموا توصية لرئيس الأركان بوقف حملة تشويه الأونروا "حالياً على الأقل". وأوضحت أن الضباط "يخشون من أن تأتي عملية تشويه الأونروا قبل إيجاد بديل لها بنتائج سلبية في غزة".

وذكرت القناة أن توصية الضباط أشارت إلى أن التسريبات الإسرائيلية بشأن الأونروا لم تكن منظمة.

واتخذت عدة دول غربية قرارات بتعليق تمويلاتها للأونروا بناء على مزاعم إسرائيلية بتورط موظفين بالوكالة في الهجوم الذي نفذته المقاومة الفلسطينية ضمن عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحذرت أونروا السبت، في تغريدة للوكالة الأممية على حسابها عبر منصة إكس، من أن سكان غزة "يموتون أمام أعين العالم" في كارثة فريدة من نوعها. وأشارت إلى أزمة الجوع والمأساة الإنسانية التي تتفاقم يوماً بعد يوم بقطاع غزة، في ظل الهجمات الإسرائيلية والحصار.

وقالت: "كارثة غير مسبوقة تحدث أمام أعيننا في غزة". وشددت على أن "الناس يموتون أمام أعين العالم".

أستراليا تحقق

في السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الأحد إن حكومته تحقق في مزاعم بأن بعض موظفي أونروا متورطون في هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن وقفت أستراليا تمويلها للوكالة الشهر الماضي.

ووفقاً لنص مكتوب، قال ألبانيزي لهيئة الإذاعة الأسترالية فيما يتعلق بهذه الاتهامات: "نحن ندرس الأمر جنباً إلى جنب مع دول أخرى ذات تفكير مماثل مثل كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. نريد حل ذلك". وأشار إلى أن حكومته تريد التأكد من "فحص الاتهامات بشكل كامل" بحيث يذهب كل التمويل "للغرض الذي قُدم من أجله".

وأضاف رئيس الوزراء أنه لا يريد أن "يموت الناس جوعاً" في غزة وأن "المنظمة الوحيدة التي يمكنها تقديم هذا الدعم هناك هي الأونروا".

وفي أواخر الشهر الماضي، انضمت بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا وفنلندا إلى الولايات المتحدة وأستراليا وكندا في وقف تمويل وكالة الإغاثة. وقالت الوكالة إنها فتحت تحقيقاً مع عدد من الموظفين وقطعت علاقاتها مع هؤلاء الأشخاص.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأونروا في يناير/كانون الثاني بأنها "العمود الفقري لجميع عمليات الإغاثة الإنسانية في غزة" وناشد جميع البلدان "ضمان استمرارية عمل الأونروا المنقذ للحياة".

وقالت الوكالة، التي كان من ضمن أكبر الجهات المانحة لها في عام 2022 الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي، مراراً وتكراراً إن قدرتها على تقديم المساعدة الإنسانية لسكان غزة على شفا الانهيار.