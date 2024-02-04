سياسة
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إسرائيل تعلن استهداف أكثر من 50 موقعاً بسوريا و3400 في لبنان منذ 7 أكتوبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، أنّ قواته هاجمت أكثر من 50 هدفاً في الأراضي السورية وأكثر من 3400 هدف بالأراضي اللبنانية تابعين لحزب الله منذ نشوب الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
إسرائيل تعلن استهداف أكثر من 50 موقعاً بسوريا و3400 في لبنان منذ 7 أكتوبر
الجيش الإسرائيلي يلقي “قنابل فسفورية” على سهل مرجعيون جنوب لبنان-أرشيفية / صورة: AA
4 فبراير 2024

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت، أنّ قواته هاجمت أكثر من 50 هدفاً لحزب الله اللبناني في سوريا و3400 هدف في لبنان، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أي تاريخ بدء الحرب في قطاع غزة قبل نحو 4 أشهر.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي، إنّ الجيش "استهدف من الأرض والجو أكثر من 50 هدفاً لحزب الله، منتشرة في الأراضي السورية".

وأضاف: "نحن نهاجم البنية التحتية لحزب الله، في سوريا".

وادعى هاغاري، في المؤتمر الصحفي، أنّ الجيش الإسرائيلي "دمر 150 خلية تابعة لحزب الله في لبنان، وأنه قتل 200 مقاتل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وقال: "منذ بداية الحرب هاجمنا أكثر من 3400 هدف لحزب الله في كل جنوب لبنان".

وأردف: "جزءاً من الجهود الدفاعية، بدلاً من الفرقة الواحدة المعتادة، نشر جيش الدفاع الإسرائيلي ثلاث فرق على طول الحدود مع لبنان، بما في ذلك عشرات الآلاف من المقاتلين والقوات النظامية والاحتياطية التابعة للجيش الإسرائيلي، في البر والجو والبحر".

وأضاف المتحدث: "تقمع قوات الجيش هجمات وحدات حزب الله، على خط الحدود، التي تحاول اختراق إسرائيل، وإطلاق صواريخ مضادة للدبابات على المواقع الاستيطانية والمستوطنات، وإطلاق الصواريخ في الخلف".

ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية لدى نشرها هذا التصريح إلى أنها لم تتمكن من التحقق من أي من هذه الأرقام بشكل مستقل، مشيرة إلى أن إسرائيل تعلق نادراً على الضربات التي تنفذها في سوريا، لكنها قالت مراراً إنها لن تسمح لإيران الداعمة للنظام السوري بترسيخ وجودها في البلد المجاور لها.

وإثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تبادلاً متقطعاً للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وخلفت الحرب على غزة، حتى السبت 27 ألفاً و238 شهيداً و66 ألفاً و452 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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