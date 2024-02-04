أصيب شابان بالرصاص الحي والشظايا، خلال اقتحام قوات إسرائيلية خاصة (من المستعربين)، مخيم بلاطة شرق نابلس، الأحد

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن مستعربين اقتحموا مخيم بلاطة، وانتشروا في عدد من الحارات واعتلوا أسطح منازل، فيما وصلت تعزيزات من قوات الاحتلال من حاجز عورتا برفقة جرافة عسكرية. وأضافت أنه فور اكتشاف القوات الخاصة، اندلعت مواجهات مع الشبان، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي، وآخر بالشظايا.

واقتحمت قوات الاحتلال منازل المواطنين برفقة كلاب بوليسية، وأصيب طفل بجروح إثر نهشه من أحد الكلاب، حسب الوكالة.

وداهمت قوات الاحتلال حيي رأس العين والقريون في مدينة نابلس، ونصبت حواجز فيهما، وأوقفت عدداً من الشبان وفتشتهم ودققت في هوياتهم، كما شوهدت قوة إضافية راجلة تقتحم حيَّي العطعوط وباب الساحة داخل البلدة القديمة من المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق بالضفة الغربية من بينهم مخيم عين السلطان في مدينة أريحا ومناطق متفرقة من مدينة رام الله، واعتقلت عدداً من المواطنين.

وأصيب فجر الأحد شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين من بلدة دير جرير شرق رام الله، ومخيم الجلزون شمالاً.

هجمات المستوطنين

اعتدى مستوطنون إسرائيليون السبت، على تجمعين فلسطينيين وسط الضفة الغربية، في هجوم اعتبرته وزارة الخارجية الفلسطينية "تحدياً" لفرض واشنطن عقوبات على مستوطنين بتهمة ممارسة العنف ضد الفلسطينيين.

وقالت هيئة مقاومة الجدار (حكومية) في بيان: "عصابات المستعمرين الإرهابية اقتحمت بيوت السكان في منطقة عرب المليحات شمال غرب مدينة أريحا (...) بحماية جيش وشرطة الاحتلال (الإسرائيلي)".

ويشهد تجمع عرب المليحات اعتداءات يومية منذ مطلع عام 2024 في محاولة من إسرائيل ومستوطنيها، لممارسة ضغوط لترحيل التجمع، حسب مليحات.

كما قالت منظمة البيدر، إن "مستوطنين بحماية جيش الاحتلال اقتحموا صباح هذا السبت تجمع راس عين العوجا، وطاردوا أغنامهم بهدف سرقتها على مرأى ومسمع من أصحابها". وأضافت في بيانٍ، أن "المستوطنين اقتحموا التجمع البدوي وسرقوا الأغنام بحضور جيش وشرطة الاحتلال".

وفي سياق متصل، فرق الجيش الإسرائيلي وقفة نظمها الفلسطينيون، تنديداً بالاعتداء على أراضيهم ومراعيهم، في منطقة نير بمسافر يطا جنوب مدينة الخليل، حسبما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). واعتقل الجيش الإسرائيلي خلال تفريق الوقفة شاباً وأصيب عدد آخر بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وفقاً لوكالة وفا.

وهاجم مستوطنون من مستوطنتي "اتسخار مان" و"ماعون" المقامتان عنوة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب الخليل، منازل المواطنين في خربة الطوبا جنوب الخليل. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن المستوطنين كانوا مدججين بالسلاح، وهاجموا منازل المواطنين العزل، وشتموهم بألفاظ نابية وهددوهم بالقتل والترحيل.

وكثّف المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، متسببين في استشهاد 10 فلسطينيين وترحيل 22 تجمعاً، من بين 25 تجمعاً بدوياً فلسطينياً كانت تسكتها 266 عائلة جرى تهجيرها خلال 2023.

في سياق متصل، نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية عن مصادر مطلعة تأكيدها أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل إجابات عاجلة بشأن سلسلة من الحوادث في الضفة الغربية قد يكون الجيش الإسرائيلي انتهك فيها قانون ليهي.

وحسب تلك المصادر، فإنه إذا لم تكن الإجابات مرضية للولايات المتحدة فهذا يعني وفق قانون ليهي أن القوات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية قد لا تتلقى دعما أمنياً أمريكياً. ويحظر قانون ليهي، الذي أقره الكونغرس الأمريكي عام 1997، على حكومة الولايات المتحدة تقديم دعم مالي

اقتحام المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية.

كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الرابع على التوالي.

ومنذ عملية طوفانالأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وما تلاها من عدوان إسرائيلي على قطاعغزة ينفذ جيش الاحتلال اقتحامات يومية لمدن الضفة مصحوبة باعتقالات للشبان الفلسطينيين. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الأحد 14 فلسطينيا في الضفة، مما يرفع عدد المعتقلين إلى 6515 منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف النادي في بيان، أن حملات الاعتقال يرافقها عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والقتل العمد، ومصادرة المركبات والأموال.