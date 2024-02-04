سياسة
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الكونغرس الأمريكي يوصي بمساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار
قال نائب بلجنة المخصصات في الكونغرس الأمريكي، إن اللجنة صاغت مقترحاً لتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار، تشمل تحديث أنظمة الدفاع الصاروخي وشراء أسلحة وذخائر، وذلك في إطار حرب تل أبيب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
الكونغرس الأمريكي يوصي بمساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار
رئيس مجلس النواب مايك جونسون قال في رسالة إلى الأعضاء إن الحاجة إلى دعم إسرائيل مُلحّة. / صورة: AA
4 فبراير 2024

تبحث لجنة المخصصات في مجلس النواب الأمريكي، إقرار تشريع يقضي بتقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار في إطار حربها على قطاع غزة، وفق ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس النواب مايك جونسون في رسالة إلى الأعضاء، قال فيها إنه قد يجري التصويت على التشريع في المجلس بكامل هيئته في وقت ما خلال أيام.

وأضاف جونسون في رسالته أن "الحاجة إلى دعم أقرب حلفائنا وقواتنا في المنطقة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى"، على حد قوله.

ووفقاً للجنة المخصصات في مجلس النواب، فإن التمويل بقيمة 17.6 مليار دولار سيستخدم للمساعدة في تحديث أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية وشراء أنظمة أسلحة متقدمة إضافية وإنتاج المدفعية والذخائر الأخرى.

كما سيجري استخدام بعض الأموال لتجديد الأسلحة الأمريكية المقدمة لإسرائيل بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وافق في السابق على تقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار، لكن بشرط دفعها عن طريق استقطاع جزء كبير من الأموال التي كانت مخصصة بالفعل لدائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية.

ورفض مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، هذا الشرط، ومن المتوقع أن يُكشف النقاب عن حزمة تشريعية من شأنها أن تساعد إسرائيل، إضافة إلى تقديم مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

ويتخذ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر خطوات لبدء مناقشة مشروع القانون متعدد الجوانب هذا الأسبوع على أن يكون التصويت الإجرائي الأول في موعد أقصاه يوم الأربعاء.

وفي حال إقرار الكونغرس الأمريكي ممثلاً في مجلسي النواب والشيوخ مشروع القانون سيُرسَل إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح نافذاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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