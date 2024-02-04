شهد قطاع غزة سلسلة من الهجمات الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت مناطق متفرقة، مساء الأحد، ما أسفر عن سقوط شهداء وإصابات وتدمير منازل للمواطنين، وتخريب بالبنية التحتية.

ففي منطقة الحكر بدير البلح، وسط القطاع، استشهد 7 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً.

كذلك، استشهد ثلاثة مواطنين جراء استهدافهم من قبل طائرة مُسيّرة بين مفترقي السرايا والطيران وسط مدينة غزة، فيما استشهد أربعة مواطنين في غارة إسرائيلية على منزل في حي الرمال.

وأطلق الطيران المروحي الإسرائيلي النار بشكل كثيف شرق مخيم البريج وسط القطاع، فيما شهد شارع البركة في دير البلح قصفاً إسرائيلياً، كما أغارت طائرات الاحتلال على محيط مسجد أبي بكر الصديق في حي الصبرة بمدينة غزة.

فيما تخوض عناصر من الفصائل الفلسطينية المسلحة اشتباكات مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في المناطق الغربية لمدينة غزة، ومدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وطالب جيش الاحتلال الفلسطينيين في مناطق مختلفة في مدينة غزة، بالتوجه إلى مدينة دير البلح وسط القطاع.

ودعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على حسابه في منصة (إكس)، السكان الموجودين غرب مدينة غزة في أحياء النصر والشيخ رضوان ومخيم الشاطئ والرمال الشمالي والجنوبي والصبرة والشيخ عجلين وتل الهوى لإخلاء مناطق وجودهم والانتقال من خلال شارع الرشيد (البحر) نحو المآوي المعروفة في دير البلح (وسط).

قصف منازل ومسجد بدير البلح

وأفاد شهود عيان في دير البلح بأن الجيش الإسرائيلي قصف ثلاثة منازل ومسجد الشهداء في المدينة، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، ودمار واسع في المنازل المجاورة والبنية التحتية.

وأوضح الشهود أن طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية أجْلوا المصابين والشهداء من تلك الغارة التي استهدفت المنزل والمسجد باستخدام أدوات بسيطة.

وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، قصف جيش الاحتلال في الساعات الأخيرة مناطق متفرقة في المدينة، باستخدام الطائرات والمدفعية، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى (لم يحدد عددهم).

كارثة إنسانية بمستشفى الأمل

من جانبها، حذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان من "كارثة إنسانية في مستشفى الأمل المحاصر بعد 14 يوماً من الحصار، ونفاد مخزون الطعام للنازحين، وكميات الوقود المتوفرة تكفي لمدة أسبوع واحد فقط لتشغيل المستشفى".

وأشارت إلى نفاد بعض المستهلكات الطبية والأدوية وشح شديد في أدوية الأمراض المزمنة، وكذلك الاحتياجات الرئيسية لبعض الفئات الخاصة كحليب وحفاضات الأطفال وحفاضات كبار السن وذوي الإعاقة.

ومنذ 22 يناير/كانون الثاني الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط مستشفياتها، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف الفلسطينيين إلى النزوح عنها.

وفي رفح شنت طائرات الاحتلال غارات استهدفت منازل لمدنيين وسيارة فارغة وأراضي زراعية، ما أدى إلى سقوط جرحى من الفلسطينيين.

وأوضح شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي شن غارتين في حي الجنينة شرقي مدينة رفح، الأولى استهدفت سيارة فارغة بجوار المقبرة، والثانية استهدفت أرضاً فارغة بجوار مفترق عدنان أبو طه، ما أسفر عن إصابة عدد من المارة.

وتستضيف رفح حالياً أكثر من نصف سكان غزة، الذين شردتهم الحرب، وهي أيضاً الطريق الرئيسي للمساعدات الإنسانية لنحو 2.3 مليون شخص في حاجة ماسة إليها.

وسمع صوت اشتباكات عنيفة في المناطق الغربية والجنوبية لمدينة غزة، والمناطق الغربية لمدينة خان يونس (جنوب)، كما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في السماء.

وذكر شهود في منطقة الصبرة جنوب مدينة غزة، أن المدفعية الإسرائيلية ما زالت تواصل قصفها لمنازل الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من عائلة الرنتيسي الذين نزحوا إلى تلك المنطقة من حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وأوضح الشهود، أن الأليات العسكرية الإسرائيلية لا تزال متمركزة بالقرب من دوار الاتصالات ودوار حيدر غرب مدينة غزة. كما أنها تتمركز أيضاً في منطقة الصناعة، و الجوازات، حيث تطلق القذائف تجاه مناطق فلسطينية غرب وجنوب المدينة. فيما تحلق طائرات حربية بشكل مستمر، وتطلق طائرات من نوع "كواد كابتر" الرصاص الحي على كل من هو موجود في الشوارع.

من جهتها، تعهدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأحد، ببذل قصارى جهدنا باعتبارها منظمة إنسانية لمواصلة عملها الذي لا غنى عنه لدعم سكان قطاع غزة.

وأوضحت "أونروا" في تدوينة عبر منصة "إكس": "رغم النداءات المتكررة، لا يوجد حتى الآن وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

وحتى 30 يناير/كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم حماس"في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة.

وخلفت الحرب على غزة، حتى الأحد، 27 ألفاً و365 شهيداً و66 ألفاً و630 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.