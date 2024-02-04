أُجلت عودة كبسولة "دراغون" من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض للمرة الثانية حتى 6 فبراير/شباط بسبب الظروف الجوية على ساحل فلوريدا.

وأشارت شركة "سبيس إكس" عبر حسابها على منصة إكس الأحد، إلى تأجيل موعد مغادرة الكبسولة التي ستعود بفريق "أكسيوم ميشن 3" ويضم رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي، إلى الأرض.

وأضافت أن فريق "أكسيوم ميشن 3" لن يتمكن من العودة إلى الأرض قبل 6 فبراير/شباط بسبب الظروف الجوية التي لا تزال غير مناسبة على ساحل فلوريدا.

وكان من المخطط أن يعود الفريق إلى الأرض في 3 فبراير/شباط، ولكن أجلت إلى 5 فبراير/شباط بسبب الظروف الجوية غير المناسبة، قبل أن تتأجل مرة ثانية إلى 6 فبراير/شباط مجدداً لذات السبب.