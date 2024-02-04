سياسة
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للمرة الثانية.. تأجيل عودة "دراغون" من محطة الفضاء الدولية إلى 6 فبراير
قررت شركة "سبيس إكس" تأجيل عودة كبسولة دراغون التي تضم رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي، من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض للمرة الثانية حتى 6 فبراير/شباط بسبب الظروف الجوية على ساحل فلوريدا، بعدما كان مخططاً لها أن تعود السبت.
للمرة الثانية.. تأجيل عودة "دراغون" من محطة الفضاء الدولية إلى 6 فبراير
كبسولة "دراغون" التي تضم رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي / صورة: AA
4 فبراير 2024

أُجلت عودة كبسولة "دراغون" من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض للمرة الثانية حتى 6 فبراير/شباط بسبب الظروف الجوية على ساحل فلوريدا.

وأشارت شركة "سبيس إكس" عبر حسابها على منصة إكس الأحد، إلى تأجيل موعد مغادرة الكبسولة التي ستعود بفريق "أكسيوم ميشن 3" ويضم رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي، إلى الأرض.

وأضافت أن فريق "أكسيوم ميشن 3" لن يتمكن من العودة إلى الأرض قبل 6 فبراير/شباط بسبب الظروف الجوية التي لا تزال غير مناسبة على ساحل فلوريدا.

وكان من المخطط أن يعود الفريق إلى الأرض في 3 فبراير/شباط، ولكن أجلت إلى 5 فبراير/شباط بسبب الظروف الجوية غير المناسبة، قبل أن تتأجل مرة ثانية إلى 6 فبراير/شباط مجدداً لذات السبب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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