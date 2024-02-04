سياسة
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إسرائيل.. خلافات غير مسبوقة داخل الحكومة حول صفقة تبادل الأسرى
نشرت وسائل إعلام عبرية تحليلات وتصريحات لمسؤولين إسرائيليين تمحور جلها حول الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، في حين دعا رئيس الموساد السابق يوسي كوهين إلى التعجيل بعقدها والكف عن مهاجمة قطر.
إسرائيل.. خلافات غير مسبوقة داخل الحكومة حول صفقة تبادل الأسرى
انقسام داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حماس / صورة: Reuters
4 فبراير 2024

أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية بأن الحكومة لا ترغب بحث صفقة الأسرى قبل وصول رد من حركة حماس وسط حديث عن تعمق الخلافات بسبب الموقف من الصفقة.

وقالت الإذاعة إن الحكومة تخشى أن تتعمق الخلافات وتتسرب المعلومات عن الموقف من الصفقة، كما نقلت القناة 12 عن مسؤول سياسي وأمني كبير قوله إن القرار بشأن عقد صفقة الأسرى بيد قادة حماس وكتائب القسام في قطاع غزة.

في السياق، دعا رئيس الموساد السابق يوسي كوهين إلى التعجيل بعقد الصفقة والتوقف عن الانتقاد العلني لقطر التي تلعب دور الوسيط لإبرام اتفاق.

وقال كوهين إن قطر هي الدولة الوحيدة التي يمكنها التوسط للتوصل إلى اتفاق تبادل في الوقت الحالي، مشدداً على أن انتقاد المسؤولين الإسرائيليين لها علناً أمر خاطئ.

وأوضح رئيس الموساد السابق أن إسرائيل سيتحتم عليها دفع ثمن باهظ لإتمام صفقة التبادل، وأضاف: "لذلك دعونا ندفعه اليوم من البداية (لإطلاق سراح) الجميع ونختصر مدة احتجاز (الأسرى) في غزة".

وتعكس تصريحات عديدة صدرت عن مسؤولين إسرائيليين حجم الانقسام في أروقة الحكومة والسياسيين بشأن صفقة التبادل المرتقبة، إذ صرح زعيم المعارضة يائير لبيد بأن الصفقة ستكون مؤلمة ولكن يجب إعادة المحتجزين.

لكن وزير التراث عميحاي إلياهو ألمح إلى عدم إلزامية إطلاق سراحهم، وقال إن "الأخلاق اليهودية لا تحملنا كل المسؤولية عن إطلاق سراح المختطفين".

وقال إلياهو: "علينا الخروج من الركود العقلي بأن الصفقة هي السبيل الوحيد لإطلاق المختطفين".

وأسرت الفصائل الفلسطينية، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو 239 شخصاً على الأقل في بلدات ومدن محيط غزة، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

في المقابل، ذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة سراح 240 أسيراً فلسطينياً من سجونها، بينهم 71 أسيرة و169 طفلاً.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت حتى السبت 27 ألفاً و238 شهيداً و66 ألفاً و452 مصاباً معظمهم أطفال ونساء وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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