سياسة
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القاهرة تدعو إلى وقف إطلاق النار بغزة وتحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية
دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة القاهرة مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، إلى وقف إطلاق النار في غزة، وتحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، كما أكّد رفض بلاده التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع.
القاهرة تدعو إلى وقف إطلاق النار بغزة وتحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية
شكري دعا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إلى وقف إطلاق النار في غزة ووضع إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية / صورة: Reuters
4 فبراير 2024

دعت مصر، الأحد، إلى وقف إطلاق النار في غزة، وتحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدة رفض التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة القاهرة مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية المصرية الخاصة.

وعن نتائج المباحثات بين الوزيرين، قال شكري: "أكدنا أهمية وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات إلى القطاع".

وأضاف: "نؤكد رفض مصر التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة".

وتابع شكري: "يجب التعامل مع القضية الفلسطينية عبر إطار سياسي شامل، ويجب تحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

من جانبه، قال سيجورنيه: "نؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأضاف: "نحن قلقون بشأن زيادة التوترات في منطقة البحر الأحمر".

و"تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، تستهدف جماعة الحوثي اليمنية، بصواريخ ومسيّرات، سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

ورد عليه تحالف تقوده الولايات المتحدة بهجمات على مواقع حوثية في اليمن أسفرت عن خسائر بشرية وأخرى في البنى التحتية العسكرية للحوثيين.

وخلّفت الحرب على غزة، حتى الأحد، 27 ألفاً و365 شهيداً و66 ألفاً و630 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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