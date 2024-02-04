سياسة
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أردوغان يؤكد تواصل بناء 14 ألف منزل ويفتتح مسجداً ومدينة طبية بغازي عنتاب
افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مدينة طبية وعدداً من المشروعات الطرقية في ولاية غازي عنتاب، وشدد على أن أعمال بناء 14 ألف منزل في الولاية مستمرة بوتيرة متسارعة، ليجري تسليمها إلى المتضررين من كارثة الزلزال.
أردوغان يؤكد تواصل بناء 14 ألف منزل ويفتتح مسجداً ومدينة طبية بغازي عنتاب
أردوغان يؤكد استمرار أعمال بناء 14 ألف منزل بغازي عنتاب ويفتتح مدينة طبية / صورة: AA
4 فبراير 2024

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أعمال بناء 14 ألف منزل في ولاية غازي عنتاب مستمرة بوتيرة متسارعة، لتُسلّم إلى المتضررين من كارثة الزلزال المزدوج الذي ضرب الولايات الجنوبية العام الماضي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأحد، عبر الفيديو خلال حفل أقيم لسحب القرعة وتسليم المنازل للمواطنين في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، وهي واحدة من 11 ولاية تضررت من الكارثة.

وأضاف أردوغان أن "أعمال بناء 14 ألف منزل في ولاية غازي عنتاب مستمرة بسرعة، سوف نكملها كما وعدناكم، ونسلمها إلى إخوتي وأخواتي المستحقين تدريجياً“.

ولفت الرئيس التركي إلى أن حفل اليوم يشمل تسليم 10 آلاف و698 منزلاً لأصحاب الحقوق بمراكز الأقضية، منها 608 منازل بالأرياف.

وأعرب أردوغان عن تمنياته لكل المواطنين الذين تسلموا مفاتيح بيوتهم أن يسكنوا بمنازلهم الجديدة بالخير والسلامة والبركة.

وافتتح أردوغان، الأحد، مسجد ومجمع الأمة في منطقة شاهين باي بالولاية.

وبدايةً أعرب أردوغان، في كلمة خلال الافتتاح، عن بالغ شكره لجميع المساهمين في إنشاء هذا الصرح المهم، بما يليق بمكانة غازي عنتاب.

ولفت إلى أن سعة المسجد والمجمع تبلغ 17 ألف مُصلٍ، وتصل إلى 34 ألفاً مع حديقته وساحته الخارجية، ما يجعله يلبي حاجة أهالي شاهين باي، إلى مركز كبير كهذا.

وأعرب أردوغان عن أمله في أن يغدو هذا "الصرح الرائع، الذي يبهر كل من يراه ويمنحه السلام الداخلي، مركز جذب، ليس للأتراك فقط، إنما للعالم الإسلامي أجمع".

وفي وقت سابق الأحد، افتتح الرئيس التركي مدينة غازي عنتاب الطبية، وعدداً من المشروعات الطرقية التابعة للمستشفى بولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد.

وأكد خلال الافتتاح أن حكومته تواصل عملها الدؤوب لتضميد جراح ما خلفه زلزال فبراير/شباط 2023، وانعكست آثاره على 14 مليون شخص.

وشدد على أن الحكومة لن تكل ولن تمل حتى النهوض بمناطق الزلزال بالكامل، ببناها التحتية.

وأوضح أن المدينة الطبية في غازي عنتاب تتألف من 1875 سريراً، بينها 265 سريراً لقسم العناية المشددة، و30 سريراً لمرضى الكلى.

كما تضم المدينة الطبية، حسب أردوغان، 64 غرفة عمليات، و335 عيادة، ومرأب سيارات يتسع لـ4 آلاف و500 سيارة.

وفي 6 فبراير 2023، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة. وخلّفت الكارثة عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين، إضافة إلى أضرار ودمار هائلين بالمباني والممتلكات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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