نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي 58 عملية هدم استهدفت منشآت وممتلكات فلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، خلال يناير/كانون الثاني الماضي، في وقت ارتفع فيه عدد حالات الاعتقال إلى 6512 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، في تقريرها الشهري الصادر الأحد، إن سلطات الاحتلال نفذت 58 عملية هدم منها 22 مسكناً مأهولاً، ومسكنين غير مأهولين، و16 منشأة زراعية خلال يناير/كانون الثاني.

ولفتت الهيئة إلى أن عمليات الهدم تركزت في محافظات الخليل وبيت لحم، والقدس وقلقيلية، فضلاً عن إصدار 26 إخطاراً بهدم منشآت خلال الشهر ذاته.

ورصد التقرير 1593 اعتداءً، نفذت قوات الاحتلال 1407 اعتداءات منها، فيما نفذ المستعمرون 186 اعتداءً.

وشملت اعتداءات المستوطنين، حسب التقرير ذاته، اقتلاع وحرق ما مجموعه 836 شجرة، منها 473 شجرة زيتون، وسرقة أكثر من 70 رأساً من البقر، و9 عمليات سرقة معدات مزارعين، و3 بيوت متنقلة وجرار زراعي.

من جهتها، أعلنت هيئة شؤون الأسرى (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) في بيان مشترك، ارتفاع حصيلة الاعتقالات الإسرائيلية في الضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 6512، وذلك بعد اعتقال 14 فلسطينياً ليلة السبت/الأحد.

وذكرت المؤسستان أن حملات الاعتقال يرافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح.

فلسطين تدين اعتداء مستوطنين إسرائيليين على راهب بالقدس

على صعيد متصل، أدانت الخارجية الفلسطينية "بأشد العبارات" الاعتداء الآثم الذي ارتكبه متطرفون يهود على راهب مسيحي عند مدخل باب النبي داود في القدس المحتلة، أمس السبت، حين أقدم أحدهم بالبصق على الراهب، في حين اعتدى آخر عليه ووجه شتائم بألفاظ نابية للسيد المسيح.

وشددت الوزارة، في بيان الأحد، على أن اعتداء متطرفين يهود والبصق على راهب في القدس ترجمة لثقافة استعمارية عنصرية.

والسبت، تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو يُظهر اثنين من المستوطنين أحدهما يهاجم الراهب (لم ينشر اسمه) وآخر يمنع تصوير الواقعة، قبل أن يأتي مسلّح بزيّ مدني ويبعدهما.

وأكدت الخارجية أن ما جرى هو "عودة جديدة لظاهرة البصق على غير اليهود والاعتداءات على الرهبان والسيّاح التي يتعرضون لها بشكل متواصل منذ سنوات".

واعتبرت أن شعور مليشيات المستوطنين بالحماية السياسية والقانونية تشجعهم على التمادي في زرع بذور الكراهية وإشعال الحرائق في ساحة الصراع.

ومن جهته، أدان رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي خوري، اعتداء مستوطنين متطرفين على رئيس الآباء البندكتين، رئيس دير رقاد العذراء مريم خلال مروره في أزقة البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأشار في بيان نشرته الهيئة على موقعها الإلكتروني مساء السبت، إلى "التلفظ بإهانات وشتائم للديانة المسيحية ورموزها" مبيّناً أن هذا يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات التي يتعرض لها رجال الدين، بالتنكيل والضرب والشتم من قبل قطعان المستوطنين.

وشدد خوري على أن الحاجة ملحّة لتدخل فوري وعاجل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن لوضع حد للجرائم الفاشية الإسرائيلية.

ووثقت اللجنة العليا 8 اعتداءات ضد رجال دين وكنائس بالقدس خلال 2023، بينها مقطع فيديو لنشطاء عن بصق متدينين إسرائيليين على بوابات كنائس في المدينة في 4 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشهد مدينة القدس إجراءات إسرائيلية مشددة بما في ذلك وضع حواجز على أبواب البلدة القديمة وتقييد وصول الفلسطينيين إليها.​​​​​​​