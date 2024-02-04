اعتبرت رئيسة وزراء أيرلندا الشمالية الجديدة ميشيل أونيل، أن إجراء استفتاء على توحيد البلاد خلال السنوات العشر المقبلة ممكن، فيما تعتبره الحكومة البريطانية "غير واقعي".

وأجابت أونيل في مقابلة تلفزيونية عقب توليها التاريخي لرئاسة الحكومة المحلية، بالإيجاب عندما سُئلت عما إذا كانت تتوقع إجراء استفتاء حول توحيد الجزيرة في السنوات العشر المقبلة.

وقالت: "نعم. أعتقد أننا في عقد من الفرص"، معتبرة أن انتخابها رئيسة للوزراء يظهر التغيير الذي يحدث في هذه الجزيرة.

وأضافت: "يمكننا تقاسم السلطة" بين الجمهوريين والوحدويين المؤيدين لإبقاء أيرلندا الشمالية ضمن المملكة المتحدة.

وتابعت: "يمكننا أن نجعل الحكم مستقراً، ويمكننا العمل معاً كل يوم بشأن الخدمات العامة، وكذلك تحقيق تطلعات مشروعة".

واعتبرت أونيل أن "كل هذا يشير إلى التغيير".

وبعد عامين من الشلل السياسي، أصبحت السبت زعيمة حزب "شين فين" البالغة 47 عاماً أول جمهورية مؤيدة لإعادة توحيد أيرلندا تتولى رئاسة الوزراء في المقاطعة البريطانية.

من جانبها، نشرت الحكومة البريطانية وثيقة هذا الأسبوع معلنة أنها "لا ترى أي احتمال واقعي" لإجراء مثل هذا الاستفتاء. واعتبرت أن مستقبل أيرلندا الشمالية "مؤكد خلال العقود المقبلة" داخل المملكة المتحدة.

وفي مايو/أيار 2022 تصدّر حزب "شين فين" القومي الانتخابات المحلية في أيرلندا الشمالية، محققاً تحولاً غير مسبوق في تاريخه، بعدما كان واجهة سياسية للجيش الجمهوري الأيرلندي، لكن عرقلة "الحزب الوحدوي الديموقراطي" لعمل السلطات منع ميشيل أونيل من تولي منصبها.

وتعطّلت المؤسسات في أيرلندا الشمالية طوال عامين بسبب مقاطعة الوحدويين عملها، اعتراضاً على الترتيبات التجارية مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد "بريكست" والتي اعتبروها تهديداً لمكانة أيرلندا الشمالية كجزء من المملكة المتحدة.

وأدت المقاطعة إلى شلل البرلمان والسلطة التنفيذية المحلية في أيرلندا الشمالية، إذ يتقاسم السلطة جمهوريون مؤيدون لإعادة التوحيد مع جمهورية أيرلندا المجاورة، و"الحزب الوحدوي الديموقراطي" (دي يو بي) المحافظ المتشدد المؤيد بشدة للبقاء ضمن المملكة المتحدة.

لكن في نهاية المطاف توصل "الحزب الوحدوي الديموقراطي" بزعامة جيفري دونالدسون إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية في هذا الشأن، من دون أن يحظى هذا القرار بإجماع داخل حزبه.

وأنهى اتفاق الجمعة العظيمة للسلام الموقع في 10 أبريل/نيسان 1998 نزاعاً دامياً استمر ثلاثة عقود مخلفاً 3500 قتيل في أيرلندا الشمالية، ونص على تقاسم الحكم فيها.