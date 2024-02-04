سياسة
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روسيا تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الأوكراني في لوغانسك إلى 28 بينهم طفل
أصدرت وزارة الطوارئ الروسية بياناً قالت فيه إن عدد قتلى الهجوم الأوكراني الذي "استهدف مخبزاً" في منطقة لوغانسك، الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية شرقي أوكرانيا، ارتفع إلى 28 بينهم طفل واحد.
روسيا تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الأوكراني في لوغانسك إلى 28 بينهم طفل
وزارة الطوارئ الروسية اعلنت في وقت سابق مقتل عشرات في "هجوم أوكراني على مخبز مكوّن من طابقين" بمنطقة لوغانسك / صورة: AFP
4 فبراير 2024

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية الأحد، ارتفاع عدد قتلى الهجوم الأوكراني الذي "استهدف مخبزاً" في منطقة لوغانسك، الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية شرقي أوكرانيا إلى 28 قتيلاً.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن القوات الأوكرانية شنّت السبت، هجوماً على لوغانسك، التي ضمتها روسيا من جانب واحد.

وأشار البيان إلى أن عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في الهجوم ارتفع إلى 28 بينهم طفل واحد، لافتاً إلى "إنقاذ 10 أشخاص".

وجاء في البيان أن لجنة التحقيق الروسية فتحت تحقيقاً في الحادث، وحسب النتائج الأولية، فإن الهجوم نُفِّذ باستخدام قاذفة صواريخ متعددة الفوهات من طراز "هيمارس" .

والسبت، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، مقتل 20 شخصاً في "هجوم أوكراني على مخبز مكوّن من طابقين" في منطقة لوغانسك.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان، الهجوم بـ"الإرهابي".

وضمّت روسيا مناطق دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون الأوكرانية إليها بشكل غير قانوني بموجب مرسوم وقعه الرئيس فلاديمير بوتين، في 30 سبتمبر/أيلول 2022.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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