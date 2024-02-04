في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها الفلسطينيون النازحون، لا سيما في رفح أقصى جنوبي قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة، لجأت عائلة جهاد عاشور إلى إعداد الفطائر الساخنة "مناقيش الزعتر" من أجل كسب العيش، رغم شح المواد المطلوبة وارتفاع أسعارها وعدم توفر الوقود.

داخل خيمة نزوح بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، تنشغل عائلة الفلسطيني جهاد عاشور بإعداد قطع دائرية الشكل من فطائر البيتزا ومناقيش الزعتر، ضمن مشروع صغير بدأته مؤخراً للحصول على لقمة العيش في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية للسكان بفعل الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويتعاون أفراد الأسرة داخل هذه الخيمة التي نصبوها بأحد شوارع المدينة، في مراحل صناعة الفطائر، إذ تعمل واحدة من السيدات على تجهيز العجينة بينما تعكف الأخرى على فردها لتصبح بسطح مستوٍ.

ويتولى عاشور وضع مكونات البيتزا البسيطة على هذه الفطائر، والتي تشمل "صلصة الطماطم، وقطعاً صغيرة وقليلة جداً لا تتجاوز الاثنتين من لحوم (المرتديلا)، وشرائح قليلة من الفلفل الحلو وبعض المايونيز".

هذه المكونات البسيطة بالكاد ينجح الفلسطيني في العثور عليها في الأسواق، وبسعر مضاعف، إذ تفتقد هذه البيتزا أهم عناصرها وهو الجبن، لكن الإقبال عليها ملحوظ لعدم قدرة النازحين على شراء مكوناتها أو خبزها.

ويخبز رب الأسرة هذه الفطائر داخل فرن يعمل على الحطب والفحم بدلاً من غاز الطهي بسبب عدم توفره، وذلك في شارع عام، لجذب الزبائن لشراء هذه الفطائر التي تخرج ساخنة.

ويعتمد غالبية النازحين في غذائهم على المعلبات، إذ يفتقد مئات الآلاف منهم الطعام الساخن، فتعتبر هذه الفطائر الساخنة الأمل الوحيد لهم في كسر الروتين اليومي للغذاء والحصول على بعض الدفء.

قال بعض النازحين إنهم يمضون أسابيع دون تناول أي طعام ساخن، بسبب عدم توفر مستلزمات الطهي لديهم (من أوان أو حطب)، أو جراء نفاد كميات الطعام التي يحصلون عليها كمساعدات وعجزهم عن شرائها لعدم توفر السيولة المالية لديهم.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، قطع الاحتلال إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، وأغلقت المعابر باستثناء سماحها بدخول عدد قليل من المساعدات.

ووفق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"أونروا"، فإن المساعدات التي تدخل القطاع لا تلبّي 7% من احتياجات السكان من جميع المستلزمات الغذائية والإغاثية.

"عاشور".. نازح يتحدى الأوضاع

رغم الهجمات المتواصلة، إلا أن الثلاثيني جهاد عاشور، النازح من حي الزيتون شرقي مدينة غزة إلى رفح، لم يستسلم للأوضاع التي خلفتها مصاعب هذه الرحلة وبدأ بالتفكير عن مصادر للحصول على لقمة العيش.

وقال: "إن فكرة إعداد فطائر البيتزا والمناقيش، نبعت من رحم المعاناة، إذ ينعدم توفر هذه المأكولات إلا بشكل شحيح وفي مناطق بعيدة عن منطقة نزوحه، فضلاً عن ندرة توفر المكونات وصعوبة الحصول عليها".

وأوضح أنه وجد نفسه مرغماً على الحصول على عمل لتوفير لقمة العيش لإطعام عائلته، وسط شح المساعدات الغذائية التي تصلهم وانعدام وجود مصادر بديلة للدخل.

وأشار إلى أنه يبيع القطعة الواحدة من الفطائر بمبلغ يصل إلى شيكلين (الدولار يعادل 3.60 شواكل).

وتابع بأن هذا المبلغ بالكاد يتناسب مع غلاء مكونات الفطائر، فيما ينتهي اليوم بالحصول على مبلغ بسيط يساهم بتوفير الحد الأدنى من المستلزمات.

رحلة نزوح قاسية

أوضح عاشور أنه نزح من حي الزيتون، بعد أن قصفت المقاتلات الإسرائيلية الحربية منزله هناك، مضيفاً: "مررنا بعدة رحلات نزوح صعبة، وانتهى بنا الأمر في أقصى جنوب القطاع بمدينة رفح".

فيما قالت زوجته العشرينية فداء صيام، إنهم نزحوا إلى مجمع الشفاء الطبي بعد تدمير منزلهم على الفور.

وبعد فترة قضتها العائلة هناك، نزحت مجدداً إلى مركز للإيواء بمدينة غزة، حيث جرى استهدافه آنذاك وسقط عدد من الشهداء.

هذا الاستهداف اضطرهم إلى النزوح إلى مدينة خان يونس (جنوب)، ليفروا منها مؤخراً بعد الاجتياح الإسرائيلي لها والتوجه نحو رفح، وفق قولها.

وتصف صيام الحياةَ في ظل الحرب ووسط رحلات نزوح متعددة، بـ"الصعبة والشاقة"، مشيرة إلى أن العائلة، وبسبب تكرار النزوح، وصلت إلى رفح بلا مستلزمات أو ملابس أو نقود.

ولفتت إلى أن النازحين الذين خرجوا من منازلهم حملوا كل ما يملكون معهم من نقود، مضيفة: "بعد مرور 4 أشهر على الحرب، نفدت نقودهم في ظل الغلاء الذي يعيشونه".

مساعدات لا يصل منها شيء

شكّل هذا المشروع، طوق نجاة لعائلة عاشور من الوقوع في وحل الجوع، إذ تقول صيام إن وضعهم المعيشي بالكاد شهد تحسناً طفيفاً بعد بيع الفطائر.

وأوضحت وهي تخبز بعض أرغفة الخبز لإطعام عائلتها: "الحياة صعبة، والمساعدات الإنسانية والغذائية مفقودة لا يصلنا شيء، التفكير في افتتاح مشاريع اقتصادية صغيرة رغم الحرب ينتشل العائلات من الجوع والعوز".

وذكرت أن هذا المشروع ساهم في توفير لقمة العيش لأطفالها (لم توضح عددهم)، في ظل انعدام سبل الحياة ومنع دخول المواد الغذائية واستمرار الحصار.

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن جميع سكان القطاع يعانون من "انعدام الأمن الغذائي"، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت حتى السبت "27 ألفاً و238 شهيداً و66 ألفاً و452 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.