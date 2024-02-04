فيما يُعد انتقاداً ورداً غير مباشر على تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لا يحتاج إلى مساعدة في التعامل مع الولايات المتحدة، معبراً عن تقديره للدعم المقدم من الإدارة الأمريكية منذ بدء الحرب.

جاء ذلك في كلمة لنتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، نشرها على حسابه عبر منصة "إكس"، منتقداً وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، دون تسميته.

وكان بن غفير قال لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأحد، إنه يعتقد أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "تضر بالمجهود الحربي الإسرائيلي"، معتبراً أن منافسه المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب "سيمنح إسرائيل يداً أكثر حرية للقضاء على حماس".

وأضاف بن غفير، أنه "بدلاً من أن يقدم (بايدن) لنا الدعم الكامل، فهو مشغول بتقديم المساعدات الإنسانية والوقود لغزة، التي تذهب إلى حماس. لو كان ترمب في السلطة، لاختلف سلوك الولايات المتحدة تماماً".

في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال جلسة الحكومة، الأحد إن "إسرائيل دولة ذات سيادة، ونقدر جداً الدعم الذي تلقيناه من إدارة بايدن، منذ اندلاع الحرب".

وأضاف أن "الدعم الأمريكي تمثل في الذخيرة، وفي المؤسسات الدولية، وإرسال قوات إلى المنطقة، وغير ذلك"، مستدركاً "هذا لا يعني أنه لا يوجد خلافات مع الولايات المتحدة، لكن حتى اليوم تمكنّا من التغلب عليها بقرارات مدروسة".

وتابع: "أنا لا أحتاج إلى مساعدة كي أعرف كيف أتعامل مع علاقاتنا بالولايات المتحدة والمجتمع الدولي، مع الإصرار القوي على مصالحنا الحيوية".

وعن القرارات التي ستتخذها تل أبيب مستقبلاً، أضاف نتنياهو: "كدولة تحارب من أجل وجودها ومستقبلها، نتخذ قراراتنا بأنفسنا، حتى في تلك الحالات التي لا يكون فيها توافق مع أصدقائنا الأمريكيين".

وقال إنه لن ينهي الحرب حتى تحقيق جميع أهدافها المتمثلة في "القضاء على حماس"، وإعادة جميع المحتجزين، و"ضمان أن لا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل في المستقبل".

كما اعتبر أن منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "ليست جزءاً من الحل، بل هي جزء رئيسي من المشكلة".

وختم تصريحاته بالقول إنه حان الوقت لبدء عملية إبدال لأونروا، بهيئات أخرى ليست متورطة في "دعم الإرهاب "، على حد تعبيره.

ومنذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لأونروا، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة.

وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتاً بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".