أكّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن إسرائيل ستكون في أمان فقط عندما تعطي الفلسطينيين الحق في تأسيس دولتهم المستقلة، محذراً في الوقت ذاته من خطورة اتساع صدام إقليمي بين إيران والولايات المتحدة وداعياً إلى ضرورة تجنبه.

وقال فيدان في مقابلة تلفزيونية مع قناة "A Haber" التركية مساء الأحد، إن الخطوات التي اتُخِذت مؤخراً يمكنها أن تكون أساساً لحل الدولتين، معتبراً إسرائيل لا تسعى لتحقيق الأمن بل للحصول على المزيد من الأراضي.

وعلى صعيد العلاقات التركية الخارجية، أوضح فيدان أن الجزء الأكبر من عملية تطبيع العلاقات مع مصر قد جرى بالفعل.

كما أشار إلى أن بلاده ربطت ملف انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" بتعهّد البلدين بوقف دعم تنظيمي "غولن و"PKK" الإرهابيين، إضافة إلى مسألة رفع العقوبات (على تركيا).

وقال: "قطعنا أشواطاً على الصعيد الدبلوماسي في إطار مكافحة الإرهاب"

وشدد على أن "علاقاتنا مع (دول) البلقان جيدة جداً تاريخياً، وأجرينا محادثات معمّقة مع بلغاريا لتطوير العلاقات الثنائية"، لافتاً كذلك إلى أن "بلغاريا ورومانيا تحديداً لهما أهمية خاصة لنا في إطار أمن البحر الأسود".

وتابع كذلك: "نعمل على تطوير علاقاتنا مع اليونان ودفعها إلى الأمام في إطار من الأجواء الإيجابية".