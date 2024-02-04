سياسة
2 دقيقة قراءة
فيدان يحذر من صدام إقليمي ويربط أمن إسرائيل بتأسيس دولة فلسطينية
اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل بأنها لا تسعى لتحقيق الأمن بل للحصول على مزيد من الأراضي، مشدداً على أنها ستكون في أمان عندما تعطي الفلسطينيين الحق في تأسيس دولتهم، ومحذراً من اتساع صدام إقليمي بين إيران والولايات المتحدة.
فيدان يحذر من صدام إقليمي ويربط أمن إسرائيل بتأسيس دولة فلسطينية
وزير الخارجية التركي يحذر من صدام إقليمي ويربط بين أمان إسرائيل وتأسيس دولة للفلسطينيين / صورة: AA
4 فبراير 2024

أكّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن إسرائيل ستكون في أمان فقط عندما تعطي الفلسطينيين الحق في تأسيس دولتهم المستقلة، محذراً في الوقت ذاته من خطورة اتساع صدام إقليمي بين إيران والولايات المتحدة وداعياً إلى ضرورة تجنبه.

وقال فيدان في مقابلة تلفزيونية مع قناة "A Haber" التركية مساء الأحد، إن الخطوات التي اتُخِذت مؤخراً يمكنها أن تكون أساساً لحل الدولتين، معتبراً إسرائيل لا تسعى لتحقيق الأمن بل للحصول على المزيد من الأراضي.

وعلى صعيد العلاقات التركية الخارجية، أوضح فيدان أن الجزء الأكبر من عملية تطبيع العلاقات مع مصر قد جرى بالفعل.

كما أشار إلى أن بلاده ربطت ملف انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" بتعهّد البلدين بوقف دعم تنظيمي "غولن و"PKK" الإرهابيين، إضافة إلى مسألة رفع العقوبات (على تركيا).

وقال: "قطعنا أشواطاً على الصعيد الدبلوماسي في إطار مكافحة الإرهاب"

وشدد على أن "علاقاتنا مع (دول) البلقان جيدة جداً تاريخياً، وأجرينا محادثات معمّقة مع بلغاريا لتطوير العلاقات الثنائية"، لافتاً كذلك إلى أن "بلغاريا ورومانيا تحديداً لهما أهمية خاصة لنا في إطار أمن البحر الأسود".

وتابع كذلك: "نعمل على تطوير علاقاتنا مع اليونان ودفعها إلى الأمام في إطار من الأجواء الإيجابية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us