أعلن أبو عبيدة متحدث "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس، الأحد، تدمير 43 آلية عسكرية إسرائيلية كلياً أو جزئياً، وقتل وإصابة جنود إسرائيليين، وقصف مدينة تل أبيب، خلال الأيام الماضية.

وقال أبو عبيدة في بيان: "تمكنّا، خلال الأيام الماضية (بلا تحديد عددها)، من تدمير 43 آلية عسكرية، كليّاً أو جزئيًاً، والإجهاز على 15 جندياً صهيونياً من نقطة الصفر".

وأضاف أن مقاتلي القسام "قنصوا ضابطاً وجندياً (إسرائيليين)، وأوقعوا عشرات بين قتيل وجريح، في 17 مهمة عسكرية مختلفة، جرى خلالها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة، بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة".

وأشار أبو عبيدة إلى أنه "جرى تفجير مدخل نفق في عدد من جنود العدو (الإسرائيلي)".

وكشف عن استيلاء مقاتلي القسام "على 4 طائرات درون، ودكّوا التحشدات العسكرية (الإسرائيلية) بقذائف الهاون في جميع محاور القتال، ووجهوا رشقة صاروخية مكثفة نحو تل أبيب ومحيطها".

ولم يصدر تعقيب فوري من الجيش الإسرائيلي حول بيان كتائب القسام.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلفت حتى الأحد 27 ألفاً و365 شهيداً و66 ألفاً و630 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.