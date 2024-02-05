سياسة
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قُبيل الانتخابات العامة.. مقتل 10 شرطيين بهجوم مسلح على مقر أمني في باكستان
أسفر هجوم مسلح على مركز للشرطة في شمال غرب باكستان الاثنين، عن مقتل 10 أمنيين على الأقلّ من رجال الشرطة وإصابة ستة آخرين، في ظل تصاعد العنف قُبيل الانتخابات العامة التي تُجرى هذا الأسبوع.
قُبيل الانتخابات العامة.. مقتل 10 شرطيين بهجوم مسلح على مقر أمني في باكستان
الهجوم على مقرات الشرطة ليس الأول من نوعه في باكستان / صورة: Reuters
5 فبراير 2024

قُتل 10 رجال شرطة على الأقلّ وأصيب 6 آخرون في هجوم لعشرات المسلحين استهدف صباح الاثنين مركزاً للشرطة في شمال غربيّ باكستان، وفق مصادر أمنية.

وذكر رجال الشرطة في منطقة درابان في إقليم خيبر بختونخوا أنه في نحو الثالثة صباحاً بالتوقيت المحلّي "هاجم مسلحون مركز الشرطة باستخدام بنادق قناصة ودخلوا المبنى".

وقال مالك أنيس الحسن نائب مأمور شرطة درابان: "بعد دخول المبنى استخدم الإرهابيون قنابل يدوية تسببت في سقوط مزيد من الضحايا في الشرطة".

ولم يتضح حتى الآن الجهة المسؤولة عن الهجوم أو مدى صلته بقرب موعد الانتخابات العامة المقررة يوم الخميس المقبل في باكستان.

من ناحيته، قال أختر حياة غاندابور قائد شرطة منطقة خيبر بختونخوا للصحافة، إن "أكثر من 30 إرهابي شنوا هجوماً من ثلاثة اتجاهات،. وحصل تبادل لإطلاق النار لأكثر من ساعتين ونصف".

وأضاف أن 10 رجال شرطة قُتلوا وأصيب 6 على الأقلّ في الهجوم الذي استهدف مركز شرطة تشودوان في منطقة ديرا إسماعيل خان.

يأتي الهجوم قبل أيام من إجراء الانتخابات العامة في باكستان وسط تسجيل عشرات الهجمات على مرشحين ومؤيدين لأحزاب.

وكانت المناطق الحدودية في إقليم خيبر بختونخوا لسنوات معقلاً للمتشددين من حركة طالبان الباكستانية وتنظيم داعش الإرهابي الذين استخدموها منطلقاً لشنّ هجمات على مقارّ حكومية وأمنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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