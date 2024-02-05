شنت ميليشيات مدعومة من إيران هجوماً بطائرات مُسيرة على قاعدة "حقل عمر" الأمريكية في محافظة دير الزور، شرقي سوريا.

وذكرت مصادر محلية، الأحد، أن الهجوم نفّذته المجموعات المسلحة المتمركزة غربي نهر الفرات، بواسطة عدد من الطائرات المُسيرة.

ولم يعلَن عمّا إذا كان الهجوم قد أسفر عن خسائر في الأرواح، كما لم يدلِ الجانب الأمريكي بأي تعليق على الهجوم حتى الآن.

وتعد قاعدة حقل العمر النفطي أكبر قاعدة عسكرية للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في ريف دير الزور، شرقي سوريا.

والجمعة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، شن ضربات انتقامية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وميليشيات موالية له.

وقالت "سنتكوم"، في بيان إن القوات الأمريكية "شنت، في 20 فبراير/شباط الجاري، غارات جوية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له".

وأوضح البيان، أن "القوات العسكرية الأمريكية ضربت أكثر من 85 هدفاً، بالتعاون مع عديد من الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة".

وأشارت إلى أنها "استخدمت خلال الغارات الجوية أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه".

وحسب البيان نفسه، "استهدفت الضربات منشآت عمليات القيادة والسيطرة ومراكز الاستخبارات والصواريخ والقذائف ومخازن الطائرات المُسيرة، والمرافق اللوجيستية وسلسلة توريد الذخيرة لمجموعات الميليشيات ورعاتها من الحرس الثوري الإيراني، الذين سهّلوا الهجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف".

وقبل أيام، قُتل 3 جنود أمريكيين وأُصيب 27 آخرون بجروح في قاعدة التنف جراء قصف جوي نفّذته ميليشيات موالية لإيران، فيما تبنت تلك الهجمات ميليشيا ما تسمى "المقاومة الإسلامية في العراق".