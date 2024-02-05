أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إدارةَ الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنّ تل أبيب مستعدة لحل الصراع في جنوب لبنان من خلال التفاهمات الدبلوماسية.

وأورد بيان صدر عن مكتب غالانت أنّ الأخير التقى عاموس هوكستاين، كبيرَ مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، وأبلغه (الأحد) أنّ "إسرائيل مستعدة لحل الصراع (مع حزب الله اللبناني) من خلال التفاهمات الدبلوماسية".

وأضاف: "لكننا مستعدون أيضاً لأي سيناريو آخر”.

وأكد غالانت أنّ إسرائيل ملتزمة تحسين الوضع الأمني على طول الحدود الشمالية لإسرائيل "بما في ذلك إزالة تهديدات التسلل وإطلاق النار من لبنان".

وحسب بيان مكتب غالانت، "ناقش الطرفان ضرورة تغيير الوضع الأمني في الساحة الشمالية، وبحثا سبل إعادة النازحين الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال".

وتشهد الحدود اللبنانية-الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي توتراً وتبادلاً متقطعاً للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى على وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، ما أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وأعلن حزب الله، الأحد، مقتل اثنين من عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، مفيداً بارتفاع حصيلة قتلاه إلى 179 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

والسبت، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ قواته هاجمت أكثر من 50 هدفاً لحزب الله اللبناني في سوريا، و3400 هدف في لبنان، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية (الخميس) تضرر 427 منزلاً في المستوطنات المتاخمة لحدود لبنان، في المواجهات الدائرة مع حزب الله.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الأحد، 27 ألفاً و365 شهيداً و66 ألفاً و630 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.