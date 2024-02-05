قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن بنك "لئومي" الإسرائيلي، قرر تجميد حساب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عقب ادعاءات تورط الوكالة الأممية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحسبما ذكرت الصحيفة، الأحد، فإن البنك "اتخذ هذا القرار غير المعتاد عقب التقارير التي تحدثت عن تورط (أونروا) في الهجوم ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول".

وأعلن البنك القرار في رسالة بعث بها إلى "أونروا"، مشيراً فيها إلى أن القرار "اتُّخذ جراء ازدياد تدفق الأخبار المتعلقة بأنشطة (أونروا) التي نُشرت في الأيام الأخيرة، ووجود اشتباه حقيقي في استخدام غير قانوني لأموال الوكالة ضد إسرائيل"، وفق الصحيفة.

ويدّعي البنك أنه "لاحظ مؤخراً عدداً كبيراً من الأنشطة المالية غير العادية للوكالة عبر البنك"، حسب الصحيفة.

وحسب يديعوت أحرونوت، فإن بعض هذه الأموال يجري تحويلها أيضاً إلى الوكالة الأممية عبر حسابات بنكية في إسرائيل.

"سنواصل الدعم"

في المقابل، تعهّدت "أونروا" في تدوينة نشرتها على حسابها عبر منصة إكس ببذل قصارى جهدها بوصفها "أكبر منظمة إنسانية لمواصلة عملها الذي لا غنى عنه لدعم سكان قطاع غزة".

وأضافت: "رغم النداءات المتكررة، لا يوجد حتى الآن وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

وحتى 30 يناير/كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا" بناءً على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس (الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة)، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

وخلّفت الحرب على غزة، حتى الأحد، 27 ألفاً و365 شهيداً و66 ألفاً و630 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.