أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، الأحد، عن نص اتفاق طال انتظاره من شأنه أن يفرج عن مساعدات جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل التي تنتظر تجديد دفاعاتها الجوية، وذلك مقابل تشديد إجراءات حماية الحدود الأمريكية، رغم أن احتمالات إقراره غير واضحة.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنه سيتخذ خطوات لإجراء تصويت أوّلي على مشروع القانون، يوم الأربعاء. وإذا جرت الموافقة عليه، فإنه سيمثل أهم التغييرات في الهجرة الأمريكية وأمن الحدود منذ عقود.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية أنه بموجب التشريع ستحصل إسرائيل على دعم لتجديد دفاعاتها الجوية.

وبالإضافة إلى 20.23 مليار دولار لأمن الحدود، يتضمن مشروع القانون 60.06 مليار دولار لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، و14.1 مليار دولار مساعدات أمنية لإسرائيل، و2.44 مليار دولار للقيادة المركزية الأمريكية والصراع في البحر الأحمر، و4.83 مليار دولار لدعم أوكرانيا.

وتتطابق البنود الرئيسية المتعلقة بالأمن الخارجي في مشروع القانون إلى حد كبير مع ما طلبه الرئيس جو بايدن من الكونغرس في أكتوبر/تشرين الأول، عندما طلب أموالاً إضافية لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

وتعثّر هذا الطلب بسبب إصرار الجمهوريين في مجلس النواب على ربطه بتغيير في سياسة الهجرة.

وليس واضحاً ما إذا كان مشروع القانون يحظى بتأييد 60 عضواً من أجل إقراره في أول جلسة تصويت متوقَّعة، الأربعاء، على أبعد تقدير في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.

وقال بايدن: "أحثّ الكونغرس على الاجتماع وتمرير هذا الاتفاق بين الحزبين على وجه السرعة"، مشيداً أيضاً بإجراءات الهجرة الواردة في مشروع القانون.

وشن ترمب، المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة بايدن في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، حملة مكثفة معارِضة للهجرة. ويمضي الجمهوريون في مجلس النواب أيضاً قدماً في جهود عزل كبير مسؤولي الحدود في إدارة بايدن، وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس.

ومنذ أشهُر يُجري أعضاء مجلس الشيوخ مفاوضات حول اتفاق لمكافحة الهجرة غير الشرعية، إذ يصرّ الجمهوريون على تعزيز أمن الحدود مقابل الموافقة على طلب الرئيس جو بايدن، تمويل كييف.

في السياق، تعهّد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، الأحد، بأن اتفاق مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون جرى الكشف عنه حديثاً ويربط بين تعزيز أمن الحدود مقابل تقديم مساعدات لأوكرانيا، "سيصل ميتاً" إلى مجلسه الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

وكتب جونسون على منصة إكس إن "مشروع القانون أسوأ مما توقعنا، ولن يقترب من إنهاء الكارثة الحدودية التي تسبب بها الرئيس"، متعهداً بأنه "إذا وصل مشروع القانون هذا إلى مجلس النواب، فسيكون ميتاً عند وصوله".