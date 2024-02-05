قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن 9831 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت قطاع غزة منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حتى مطلع فبراير/شباط الجاري.

وأورد بيان للجمعية أنه "منذ بدء دخول المساعدات الإنسانية في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حتى الأول من فبراير/شباط (الجاري)، دخل القطاع 9831 شاحنة عبر معبري رفح وكرم أبو سا لم، أي ما يعادل 94.5 يوميّاً".

وأضافت: "تسلمت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني 6947 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح، تحتوي على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية".

‏وتابعت: "بلغ إجمالي حصة الجمعية من الشاحنات المتسلَّمة عبر المعبرين 4990 شاحنة، ووُزّعَت 4841 شاحنة لصالح الأونروا والجهات الأخرى ذات العلاقة".

ولفتت إلى أنها سلّمَت حصتها من المساعدات لوزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات المعنية، لتؤدِّي دورها بالتوزيع على المستفيدين.

كما أكدت: "سلّمنا خلال الفترة المذكورة ما نسبته 79% من حصتنا من الشاحنات الغذائية والإغاثية، لوزارة الشؤون الاجتماعية، ونحو 16% للأونروا، ومؤسسات أخرى".

وعن المساعدات الطبية قالت الجمعية: "سلّمنا نحو 72.5% من المساعدات الطبية لوزارة الصحة، و4% للأونروا، ونحو 18% لمستشفيات المجتمع المحلي والمستشفيات الخاصة".

كان القطاع يستقبل يومياً نحو 600 شاحنة من الاحتياجات الصحية والإنسانية، قبل الحرب التي يشنّها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ فرضت إسرائيل حظراً خانقاً تَضمَّن منع إدخال الوقود والغذاء والدواء، ما فاقم الأوضاع الإنسانية.

الأردن يعلن إنزال مساعدات إغاثية

في السياق نفسه أعلن الجيش الأردني الأحد تنفيذ إنزالين لمساعدات إغاثية وطبية إلى قطاع غزة بالتعاون مع هولندا.

وقال بيان للجيش على موقعه الرسمي: "نفذت طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وسلاح الجو الهولندي إنزالين جويَّين على محيط المستشفى الميداني الأردني غزة 77".

وأضاف: "احتوت المساعدات التي أُنزلَت على موادّ إغاثية وإنسانية وطبية في صناديق مخصصة مزودة بمظلات موجهة بنظام GPS، بهدف إيصالها إلى المواقع المحددة وضمن التوقيتات اللازمة".

وأوضح: "تأتي هذه العملية بتنفيذ طواقم مشتركة من الجانبين".

وسبق أن نفذ الجيش الأردني 9 إنزالات لمستشفياته الميدانية داخل غزة، وكانت المرة الأخيرة في الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي، بالتعاون مع سلاح الجوّ الفرنسي.

ويتبع للأردن 5 مرافق طبية داخل الأراضي الفلسطينية، بينها مستشفيان ميدانيان داخل قطاع غزة، تديرهما كوادر عسكرية من الخدمات الطبية الملكية التابعة للجيش.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلّفَت حتى الأحد 27 ألفاً و365 شهيداً و66 ألفاً و630 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.