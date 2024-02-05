نفّذت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، حملة اقتحامات واسعة شملت مدناً ومخيمات وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال 28 فلسطينياً على الأقل، ما أدى إلى ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 6540 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حسب بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وداهمت قوات الاحتلال منازل عدة واعتدت بالضرب على شبان فلسطينيين وحققت معهم ميدانياً، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع مقاومين ألقوا خلالها عبوات ناسفة باتجاه جنود وآليات الاحتلال.

وقال مراسل TRT عربي إن وتيرة الاقتحامات ارتفعت هذه المرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مضيفاً أن "قوات الاحتلال شنت عملية اقتحام واسعة في عدد من المناطق، حيث جرفت الآليات العسكرية البنى التحتية تمهيداً لعملية عسكرية أوسع".

وأضاف المراسل أن الاقتحامات تركزت في عدة بلدات بالضفة الغربية، أبرزها: طوباس شمالاً، ومخيم العين للاجئين بنابلس، وبلدة عرابة ويعبد جنوب مدينة جنين، وبلدة حلحول شمال مدينة الخليل، إلى جانب رامين شرق مدينة طولكرم، وبديا غرب بمحافظة سلفيت.

وتابع المصدر أن عمليات المداهمة التي تنفّذها قوات الاحتلال تصاحبها عمليات تجريف عدد من الشوارع والبنى التحتية واقتحام عدد من المنازل واعتقال شبان فلسطينيين، مع التحقيق الميداني مع عدد منهم قبل إطلاق سراح بعضهم والإبقاء على الباقي رهن الاعتقال.

واقتحمت قوات من جيش الاحتلال مدينة طوباس شمال الضفة، واعتقلت شخصين، مما أطلق مواجهات مع عشرات الشبان الفلسطينيين، وفقاً لشهود عيان.

واستخدم الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الفلسطينيين الذين رشقوا قواته بالحجارة.

وفي طولكرم شمال الضفة، نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات طالت 5 فسطينيين وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع مسلحين فلسطينيين في عدة مواقع من المدينة.

كما حاصرت قوات إسرائيلية منزلاً في مخيم العين غربي نابلس، وسط اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين، وفق مصادر محلية أكدت أن الجيش انسحب من مخيم العين بعد اعتقال مواطنَين اثنين.

واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 8 فلسطينيين من بلدة عرابة، قرب جنين، خلال عملية تفتيش ومداهمات طالت عشرات المنازل.

كما اعتقل الاحتلال 3 شبان فلسطينيين من بلدة حلحول قرب الخليل، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن شاباً أُصيب خلال المواجهات المندلعة في البلدة.

ونقلت الوكالة عن مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، أن شاباً (29 عاماً) أُصيب بالرصاص في القدم خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال البلدة.

ومع بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة، صعّدت إسرائيل عملياتها العسكرية بالضفة الغربية المحتلة، مخلّفةً 381 شهيداً ونحو 4 آلاف و 400 جريح.

وأسفرت العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى الأحد، عن استشهاد 381 فلسطينياً وإصابة نحو 4 آلاف و400 آخرين، فيما ارتفعت حصيلة الاعتقالات حتى الجمعة، إلى 6512، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

ومنذ التاريخ نفسه، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأحد، 27 ألفاً و365 شهيداً و66 ألفاً و630 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.