سياسة
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يواجهون الموت عطشاً.. تحذيرات أممية من نقص المياه وانتشار الأمراض في غزة
قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن سكان قطاع غزة باتوا عُرضة للموت عطشاً بسبب نقص المياه الصالحة للشرب، وانتشار الأمراض، مؤكدةً أن سكان القطاع يعيشون في ظروف غير إنسانية، ويكافحون للبقاء من دون أيٍّ من الأساسيات.
يواجهون الموت عطشاً.. تحذيرات أممية من نقص المياه وانتشار الأمراض في غزة
أطفال في غزة يصطفّون للحصول على مياه صالحة للشرب وسط أزمة مستمرة بفعل قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي / صورة: AA
5 فبراير 2024

حذّرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأحد، من "موت عدد أكبر من سكان قطاع غزة بسبب نقص المياه الصالحة للشرب، وانتشار الأمراض".

وقالت الوكالة في تدوينة نشرتها على حسابها عبر منصة إكس، الاثنين، إن سكان القطاع يعيشون في ظروف غير إنسانية، ويكافحون من أجل البقاء من دون أيٍّ من الأساسيات.

وتوقعت أونروا "موت عدد أكبر من أهالي غزة، بسبب نقص المياه الصالحة للشرب، وانتشار الأمراض".

ولفتت إلى أن فرقها العاملة في القطاع وزعت نحو 20 مليون لتر من المياه على السكان، "لكنّ هذا لا يكفي لتلبية الاحتياجات"، حيث الحصار والقصف المستمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحتى 30 يناير/كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بناء على مزاعم إسرائيل عن مشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس (الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة)، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

وخلّفت الحرب على غزة، حتى الأحد، 27 ألفاً و365 شهيداً و66 ألفاً و630 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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