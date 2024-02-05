لليوم الـ122 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملياته العسكرية على مناطق متفرقة من قطاع غزة خصوصاً مدينتي دير البلح وخان يونس، مخلفاً مزيداً من الشهداء والجرحى ودماراً هائلاً في البنية التحتية والمنازل السكنية.

وواصلت المدفعية الإسرائيلية، فجر الاثنين، قصف خان يونس جنوب القطاع، خصوصاً المنطقة الغربية، بما فيها أحياء الأمل والكتيبة والشيخ ناصر والقيزان إضافةً إلى المنطقة الجنوبية الواصلة إلى مدينة رفح.

وقالت مراسلة TRT عربي إن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت عملية نسف وتفجير مربعات سكينة تؤوي أعداداً كبيرة من المدنيين في مدينة خان يونس وأجزاء من مدينة غزة.

ونقلت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية تواصل محاصرة مستشفيي الأمل وناصر وسط خان يونس، بالتزامن مع إطلاق مُسيرات الجيش النار على المدنيين في المنطقة.

ووصلت جثامين 3 شهداء وعدد من الجرحى صباح الاثنين، إلى مستشفى ناصر إثر القصف الإسرائيلي المستمر على خان يونس.

وفي دير البلح وسط قطاع غزة، واصلت مدفعية الجيش الإسرائيلي قصف مناطق واسعة شرق المدينة بالتزامن مع استهداف مخيم النصيرات بعدة قذائف مدفعية.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه انتشل جثماني شهيدين وعدد من المصابين إثر استهداف شقة في المدينة.

وكشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة استشهاد 30 فلسطينياً بقصف إسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية في دير البلح.

وذكر المكتب في بيان أن القصف استهدف "منطقة دير البلح التي ادّعت إسرائيل أنها منطقة آمنة، وكان جيشها قد دعا المواطنين إلى اللجوء إليها ثم ارتكب فيها مجزرة مُروّعة".

وتابع: "جيش الاحتلال استهدف منازل المواطنين الآمنة بالقصف المباشر من الطائرات الحربية، كما قصف مسجداً في نفس المنطقة، مما أدى إلى ارتقاء هذا العدد الكبير من الشهداء".

طفل واحد كل ربع ساعة

نقلت صحيفة هآرتس العبرية استشهاد 11 ألفاً و500 طفل في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن هناك "آلاف الأطفال المعاقين وعشرات الآلاف في حالة صدمة إلى الأبد".

واستندت الصحيفة الإسرائيلية في عمود للكاتب جدعون ليفي، الأحد، إلى أرقام وزارة الصحة في غزة التي أفادت باستشهاد 11 ألفاً و500 طفل، مضيفةً أن "طفلاً واحداً يُقتل كل ربع ساعة، أي واحد من بين كل 100 طفل في غزة".

وأورد الكاتب الإسرائيلي: "بقي أطفال شاهدوا موت أحبائهم أمام ناظريهم، أطفال رُضّع دُفنوا، وأولئك الذين أُخرجت جثامينهم من النار ومن بين الأنقاض، وآلاف الأطفال المعاقين وعشرات آلاف الأطفال المصابين بالصدمة الدائمة".

وتابع أنه حسب بيانات الأمم المتحدة "فإن نحو 10 آلاف طفل أصبحوا أيتاماً في هذه الحرب، الحرب التي يقتل فيها في كل ساعة اثنتان من الأمهات".

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الجمعة، أن التقديرات تشير إلى أن 17 ألف طفل فلسطيني في غزة فقدوا ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم.

وقال جوناثان كريكس، مدير الاتصالات بمكتب ""يونيسف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن الصحة النفسية للأطفال "تأثرت بشكل خطير بسبب الأحداث التي شهدتها غزة"، في إشارة إلى الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى الأحد، "27 ألفاً و365 شهيداً و66 ألفاً و630 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.