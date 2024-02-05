أعلنت جماعة الحوثي اليمنية الاثنين، أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا قصفاً على محافظتي الحُديدة وصعدة بـ"15 غارة جوية".

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين في خبر عبر موقعها الإلكتروني: "طيران العدوان الأمريكي-البريطاني يشُنُّ سلسلة غارات جوية على محافظتَي الحُديدة، وصعدة".

ونقلت القناة عن مصدر أمنيّ بالجماعة لم تسمّه، قوله إن الغارات "توزعت على شكل 8 غارات على منطقة رأس عيسى، و 3 غارات على الزيدية (بالحديدة)".

وحسب المصدر ذاته، استهدف الطيران الأمريكي البريطاني رأس عيسى بمديرية الصليف ومديرية باقم ومديرية الزيدية ومديرية الحوك وشرقي مدينة صعدة، بأربع غارات جوية.

ضربات ضد خمسة صواريخ

من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات جوية ضد خمسة صواريخ في اليمن أحدها مصمم للهجوم البري والأربعة الآخرون لاستهداف السفن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" على وسائل التواصل الاجتماعي، إن القوات الأمريكية "نفذت ضربة دفاعاً عن النفس ضد (...) صاروخ كروز حوثي للهجوم البري"، ثم قصفت في وقت لاحق "أربعة صواريخ كروز مضادة للسفن، جميعها كانت مُعَدّة للإطلاق ضد سفن في البحر الأحمر".

وأضافت أن القوات الأمريكية "حددت الصواريخ في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثّل تهديداً وشيكاً على سفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".

300 غارة أمريكية-بريطانية منذ يناير/كانون الثاني

في السياق ذاته أعلنت جماعة الحوثي الاثنين، أن الولايات المتحدة وبريطانيا "استهدفتا اليمن بـ300 غارة" منذ بدء هجماتهما على البلاد في يناير/كانون الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لنائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين حسين العزي (غير معترَف بها دوليّاً) أوردته قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للجماعة.

وقال العزي: "أمريكا هي من يعتدي علينا، ولا يمكن أن تفلت من العقاب، ولا يمكننا أبداً أن نسكت عن العدوان على بلادنا، وهو لن يؤثّر في موقفنا تجاه غزة وفلسطين". وأوضح أن اليمن "وضع كل إمكانياته لنصرة غزة، ولا يمكن أن يوقف عملياته حتى يتوقف العدوان (الإسرائيلي) وتُفتح المنافذ (في إشارة إلى فتح المعابر ودخول المساعدات للقطاع الفلسطيني)".

وتابع: "نحن على استعداد لتقديم أغلى التضحيات من أجل انتصار إرادة الخير على إرادة الشرّ"، ولفت إلى أن استهداف السفن الأمريكية والبريطانية هو "نتيجة لاحقة للعدوان على اليمن".

كانت القوات الأمريكية والبريطانية شنّت الليلة الماضية عشرات الغارات الجوية على أهداف في 6 محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء. وفجر الأحد قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن القوات الأمريكية والبريطانية بدعم من أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا نفّذَت ضربات ضد 36 هدفاً للحوثيين في 13 منطقة باليمن.

و"تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرَّض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغِّلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.

ومع تَدخُّل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحىً تصعيدياً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

وبوتيرة متقطعة منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردّاً على هجماتها في البحر الأحمر، ما قوبل بردّ من الجماعة من حين إلى آخر.