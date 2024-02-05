أكّد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الاثنين، أن بلاده تسعى لتطوير بنية اتصالات فعالة خلال الكوارث ومكافحة التضليل الإعلامي.

جاء ذلك في كلمة له خلال فاعلية أقيمت بالعاصمة التركية أنقرة لإحياء ذكرى كارثة زلازل 6 فبراير/شباط التي ضربت جنوبيّ البلاد العام الماضي وراح ضحيتها عشرات آلاف السكان.

وقال ألطون في كلمته إن "تركيا تواصل العمل استراتيجياً لمواجهة الكوارث في المستقبل وتطوير بنية اتصالات فعالة خلال الكوارث الطبيعية".

وأشار إلى أن مكافحة التضليل الإعلامي باتت من أهمّ أولويات دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، وقال: "نسعى لمكافحة الحملات الإعلامية التي تؤثّر في الروح المعنوية للمواطنين خلال الكوارث".

في السياق نفسه بيّن ألطون أن الحكومة التركية تسعى جاهدة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين في المناطق التي ضربتها الزلازل.

وأكدّ أن "تركيا سارعت في إعمار المناطق المتضررة من زلازل 6 فبراير/شباط منذ اللحظة الأولى".

وفي 6 فبراير/شباط 2023 ضرب زلزال جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة.

وخلّفت الكارثة عشرات آلاف الضحايا والمصابين، إضافة إلى أضرار ودمار هائلَين بالمباني والممتلكات.