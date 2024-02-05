استُشهد طفل فلسطيني، الاثنين، برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم" شرقي القدس المحتلة، بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت، اليوم (الاثنين)، طفلاً بدم بارد على حاجز عسكري قرب مدخل بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة".

وأطلقت قوات الاحتلال النار على الطفل "وتركته ينزف حتى استُشهد، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن"، وفق المصدر ذاته.

وقالت مصادر محلية إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي زعمت أن الطفل "سحب سكيناً خلال تفتيشه وحاول طعن أحد عناصر الشرطة، ولم يحقق إصابات في صفوفها".

من جهتها، قالت هيئة البث العبرية في وقت سابق إن أفراداً من شرطة حرس الحدود "أطلقوا النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن في مدخل مستوطنة معاليه أدوميم"، على حد زعمها.

إلى ذلك، استُشهد شاب فلسطيني ثانٍ، الاثنين، برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلية في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل.

وحسب مصادر محلية، فإن الأمر يتعلق بالشاب مرشد رشاد عبد الحي (30 عاماً) من مدينة الطيرة، حيث ادعت شرطة الاحتلال أنه صرخ "الله اكبر"، وأنه "حاول خطف سلاح شرطي وفي أثناء ذلك أطلق شرطي النار عليه، وأُعلنت وفاته في وقت لاحق".

وزعمت شرطة الاحتلال أن الشاب الفلسطيني "صرخ (الله أكبر) في أثناء أعمال شغب ومهاجمة مدنيين في شارع (تسفي) في بئر السبع"، مضيفةً أنه "أُلقي القبض على المشتبه به بعد أن بدأ بأعمال شغب ومهاجمة أفراد الشرطة وحاول سرقة سلاح أحدهم وسيارة للشرطة المدنية"، وفق ادّعائها.

وتابعت شرطة الاحتلال قولاً، وفق زعمها، أنها "أطلقت طلقة تحذيرية في الهواء ثم على ساقه، وأُلقي القبض عليه، وهو من سكان الطيرة، ونُقل لتلقي العلاج الطبي، وفي أثناء العلاج جرى اعتقاله، ثم أُعلنت وفاته"، على حد تعبيرها.

وعقّب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على جريمة قتل الشاب في بئر السبع: "أنا أدعم الشرطي الذي استخدم سلاحه لحماية نفسه ومحيطه، هكذا يجب التصرف بالضبط: اليقظة ورباطة الجأش. يعمل أفراد شرطتنا ليلاً ونهاراً لتوفير الأمن لمواطني إسرائيل، وبالنيابة عن الدولة بأكملها أحيِّيهم".