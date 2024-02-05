مع استمرار قرع طبول الحرب في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ومع وجود اشتباكات في بلدان متعددة تثير مخاوف من نشوب صراع أوسع، قالت الإندبندنت إن مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية بدؤوا يعودون إلى العمل مرة أخرى، ولكن هذه المرة تحت اسم "الفيلق الإفريقي" الذي ظهر في عدد من مناطق الصراع في إفريقيا.

وحسب الصحيفة البريطانية فقد ظهر الفيلق الإفريقي الروسي بمباركة الكرملين بعد 8 أشهر من فشل مسيرة فاغنر إلى موسكو، في إشارة إلى محاولة الانقلاب الفاشلة، التي تلتها بشهرين حادثة استهداف كبار قادة المجموعة، وأبرزهم مؤسس المجموعة يفغيني بريغوجين، من خلال إسقاط الطائرة التي كانوا يستقلونها "انتقاماً لفلاديمير بوتين".

ويذكر الاسم الجديد لـ"فاغنر"، التي استبدل مقاتلوها ثلج وبرودة أوكرانيا بالرمال في إفريقيا، بالفيلق الإفريقي الألماني بقيادة القائد الشهير إرفين رومل الذي شارك في الحملة المهمة ضد القوات البريطانية والقوات المتحالفة معها في ليبيا في الحرب العالمية الثانية.

العودة إلى الساحة الأوكرانية

لقد مرت عدة أشهر منذ آخر مرة شوهد فيها مرتزقة فاغنر في المعارك شرقي أوكرانيا. وبعد انسحابهم من الخطوط الأمامية في أعقاب الاستيلاء على باخموت، قاموا بتمرد قصير الأمد وفوضوي ضد وزارة الدفاع الروسية. وفي أعقاب ذلك، جرى نفيهم إلى بيلاروسيا، أو عرضت عليهم الفرصة لتوقيع عقود مع جيش موسكو.

وبعد ذلك، بينما بدا أن الأمور تستقر، فقدوا زعيمهم القاسي يفغيني بريغوجين في حادث تحطم طائرة.

وأدت وفاة بريغوجين نهاية أغسطس/آب، إلى تكهنات حول ما سيحدث للمرتزقة، وخاصة مع تحرك موسكو لتولي المزيد من الإشراف على أنشطتهم حول العالم. وقال مسؤولون أمريكيون في مناسبات عديدة بعد التمرد إن فاغنر لم تعد تدعم العمليات القتالية في أوكرانيا.

ولكن بعد توقف طويل، عاد مرتزقة مجموعة فاغنر إلى ساحة المعركة، في نهاية سبتمبر/أيلول، إذ ساعد نحو 500 مقاتل من بيلاروسيا العمليات القتالية الروسية حول باخموت، حسبما قال الجيش الأوكراني الذي أضاف بأن هؤلاء المقاتلين يبدو أنهم من أفضل المقاتلين في صفوف روسيا، لكن التهديد لا يزال منخفضاً من دون قائدهم.

وتنشط الشركة العسكرية الروسية الخاصة، مجموعة فاغنر، في أكثر من 20 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا منذ أوائل عام 2010، إذ تشارك في مهام مكافحة الإرهاب وتقدم المساعدة الأمنية.

بينما تشير التقارير الواردة من وسائل الإعلام ووسائل الإعلام الروسية والاستخبارات مفتوحة المصدر إلى أنه بعد سحب عدد صغير من مقاتلي فاغنر من ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى للقتال في أوكرانيا -وبعد تكبدهم خسائر فادحة في أوكرانيا- تعيد فاغنر التركيز على إفريقيا بهدف تعويض خسائرها المالية والبشرية.

إعادة تموضع

لقد أدى العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ أكثر من ثلاثة أشهر إلى قتال عبر الأرض والجو والبحر في جميع أنحاء المنطقة، مع استمرار المذبحة في غزة والضربات الصاروخية والاغتيالات المستهدفة في الخليج واليمن ولبنان وسوريا والعراق وإيران وحتى باكستان.

ويقال أيضاً إن موسكو تستغل الغضب في الجنوب العالمي بسبب الفشل الملحوظ للغرب، وخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في إدانة إسرائيل لما حدث في غزة، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 27 ألف شخص حتى الآن.

ومع استمرار الفوضى التي تعم أرجاء الشرق الأوسط على نحو متزايد، تعمل مجموعة فاغنر السابقة على تعزيز وجودها في ليبيا والسودان، وهما جزء من منطقة شديدة التقلب، بالإضافة إلى تعزيز وجودها في الدول الإفريقية، إذ حلت محل القوات الغربية الراحلة.

وتحرص موسكو على الاستفادة من الفرص التي توفرها الأزمة، مستفيدة من عدم الاستقرار الحالي، كما يقول المسؤولون الغربيون الذين يراقبون الأنشطة الروسية في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.

وهناك تركيز متجدد على المنشأة البحرية الروسية المتوقعة في بورتسودان على البحر الأحمر، حيث يخوض الحوثيون قتالاً مع السفن الحربية الأمريكية والبريطانية لحماية طريق تجاري عالمي مهم. قامت فاغنر بالأعمال الأولية في مشروع الميناء.

ويُزعم أنه جرى رصد قادة سابقين في فاغنر في ليبيا، وقد وصلوا مؤخراً إلى قاعدة الخادم الجوية في الشرق، وفي سرت والجفرة في المنطقة الوسطى، وهي مناطق يسيطر عليها المشير خليفة حفتر.

الفيلق الإفريقي الروسي

يلعب نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكوروف، واللواء أندريه أفريانوف، من وكالة المخابرات العسكرية الروسية أدواراً رئيسية في حملة الكرملين الجديدة في إفريقيا. فقد سافر الرجلان إلى ليبيا للقاء حفتر في بنغازي، كما زارا جمهورية إفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو ومالي والنيجر.

والإعلان عن تشكيل الفيلق الإفريقي، خلفاً لفاغنر، جاء في الأصل من المدونين العسكريين الروس المقربين من وزارة الدفاع في موسكو.

ويسعى الفيلق إلى تولي دور فاغنر التي كان لها اهتمام كبير بإفريقيا في توفير الأمن للأنظمة والحكام الأقوياء مقابل دفعات، غالباً في شكل حقوق تعدين مربحة.

وقدم الفيلق الإفريقي، في منشورات على تطبيق تليغرام، "فرصة توظيف" للمجندين المحتملين الذين ظهروا في إفريقيا بسبب ابتعاد الدول عن الغرب. ومن بين الأمثلة المقدمة انسحاب القوات الفرنسية من مالي والنيجر.

ووعدت حملة التجنيد برواتب عالية، تُدفع بالعملات الأجنبية عند الضرورة، وقيادة وسيطرة مختصة ومهنية، ورعاية طبية ومزايا اجتماعية، بما في ذلك تعويضات سخية لعائلات المقاتلين الذين يصابون أو يموتون في أثناء الخدمة الفعلية.