سياسة
2 دقيقة قراءة
إعلام عبري: إصابة 540 جندياً إسرائيلياً بنيران صديقة في معارك غزة
أظهرت بيانات لجيش الاحتلال الإسرائيلي نقلها إعلام عبري أن 540 جندياً أصيبوا عن طريق الخطأ من مجمل 1300 إصابة منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلام عبري: إصابة 540 جندياً إسرائيلياً بنيران صديقة في معارك غزة
إعلام عبري يتحدث عن إصابة 540 جندياً إسرائيلياً بالخطأ في معارك غزة / صورة: Reuters
5 فبراير 2024

كشف إعلام عبري أن 540 جندياً إسرائيلياً أصيبوا عن طريق الخطأ منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت القناة 12 العبرية، الاثنين، إن معلوماتها استندت إلى معطيات للجيش الإسرائيلي، دون مزيد من التفاصيل.

وأظهرت بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب إصابة 2820 جندياً، منهم 1300 منذ بداية العملية البرية، و540 في "حوادث عملياتية"، حسب القناة العبرية.

وتابعت بأن من بين مجمل المصابين 429 في حالة خطيرة، و731 في حالة متوسطة، و1660 في حالة خفيفة.

وحسب معطيات جيش الاحتلال، قُتل 562 جندياً منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منهم 225 منذ بداية المعارك البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأحد، 27 ألفاً و365 شهيداً و66 ألفاً و630 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us