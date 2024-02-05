كشف إعلام عبري أن 540 جندياً إسرائيلياً أصيبوا عن طريق الخطأ منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت القناة 12 العبرية، الاثنين، إن معلوماتها استندت إلى معطيات للجيش الإسرائيلي، دون مزيد من التفاصيل.

وأظهرت بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب إصابة 2820 جندياً، منهم 1300 منذ بداية العملية البرية، و540 في "حوادث عملياتية"، حسب القناة العبرية.

وتابعت بأن من بين مجمل المصابين 429 في حالة خطيرة، و731 في حالة متوسطة، و1660 في حالة خفيفة.

وحسب معطيات جيش الاحتلال، قُتل 562 جندياً منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منهم 225 منذ بداية المعارك البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأحد، 27 ألفاً و365 شهيداً و66 ألفاً و630 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.