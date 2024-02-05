أكدت الخارجية الروسية، الاثنين، عزمها استدعاء السفيرة الإسرائيلية لدى موسكو سيمون هالبرين، على خلفية تصريحات "غير مقبولة" بشأن المحرقة اليهودية (الهولوكوست).

وكانت وكالة "تاس" المحلية، نقلت عن الخارجية الروسية أنها ستستدعي هالبرين إلى مقر الوزارة، دون تحديد زمن معين.

والأحد، نشرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية اليومية، مقابلة أجرتها مع السفيرة الإسرائيلية، قالت فيها: "مع الأسف، اليوم العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست ( في 27 يناير/كانون الثاني من كل عام) ليس يوماً رسمياً في تقويم الدولة الروسية، وسأتحدث عن ذلك مع زملائي الروس".

وذكرت هالبرين: "لا أفهم لماذا يقلل وزير الخارجية سيرغي لافروف من أهمية هذا الحدث الوحشي".

من جانبها قالت الخارجية الروسية: "فيما يتعلق بالتصريحات العلنية غير المقبولة للسفيرة الإسرائيلية، وتشويه نهج السياسة الخارجية الروسية والحقائق التاريخية، سيجري استدعاء هالبرين إلى الوزارة".