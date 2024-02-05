تجدد التوتر بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية، الاثنين، وأفاد إعلام عبري برصد إطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان على الحدود الشمالية لإسرائيل، فيما أعلن حزب الله مقتل 3 من عناصره في المواجهات الحدودية.

وأكدت القناة 12 العبرية أن صفارات الإنذار دوّت في عدد من البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية، في منطقة الجليل الأعلى، إثر رصد إطلاق 8 صواريخ من لبنان.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي "ردّ على مصادر النيران بالمدفعية"، دون تحديد مصير الصواريخ التي أطلقت أو المناطق التي سقطت فيها، أو ما سببته من أضرار.

في المقابل، أعلن حزب الله، الاثنين، مقتل 3 من عناصره في المواجهات الحدودية المتواصلة مع إسرائيل جنوبي لبنان، لترتفع بذلك حصيلة قتلاه إلى 182، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

إسرائيل تحذر من نفاد الوقت وتهدد بعملية عسكرية

من جهته، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، من أن "الوقت ينفد لإيجاد حل دبلوماسي" لوقف التصعيد مع حزب الله جنوب لبنان.

جاء ذلك خلال اجتماع كاتس مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الذي وصل إلى القدس الغربية اليوم في زيارة تستمر يوماً واحداً لبحث ملفي غزة ولبنان، وفق بيان صادر عن مكتب الوزير الإسرائيلي.

وأفاد البيان بأن "كاتس شدد على أنه إذا لم يجرِ التوصل إلى حل دبلوماسي لتنفيذ القر ار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن انسحاب حزب الله من جنوب لبنان، فإن إسرائيل ستتحرك عسكرياً لتمكين المواطنين الذين جرى إجلاؤهم من العودة إلى منازلهم" شمال إسرائيل.

وكانت إسرائيل في بداية التصعيد مع حزب الله طلبت من سكان العديد من المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية مغادرة منازلهم.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

ونقل بيان وزارة الخارجية عن الوزير الإسرائيلي قوله لنظيره الفرنسي: "الوقت ينفد لإيجاد حل دبلوماسي في جنوب لبنان".

كما أشار إلى أن كاتس شكر سيجورنيه على "إعادة النظر بتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في المستقبل".

ويجري وزير الخارجية الفرنسي جولة في المنطقة شملت مصر والأردن ويزور إسرائيل والضفة الغربية ولبنان.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة ضد قطاع غزة خلفت حتى الاثنين 27 ألفاً و478 شهيداً و66 ألفاً و835 مصاباً" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.