سياسة
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وسط أحاديث عن صفقة.. قيادي في حماس: نشترط وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة
أكد القيادي بـ"حماس" أسامة حمدان، أن الحركة تُصر على وقف شامل للحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع ورفع الحصار عن غزة، مشيراً إلى أن الإسرائيليين يرفضون ذلك ويريدون مواصلة هجماتهم العسكرية.
وسط أحاديث عن صفقة.. قيادي في حماس: نشترط وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة
القيادي في حماس أسامة حمدان يقول إن الحركة "تصر على وقف إطلاق نار شامل وانسحاب القوات الإسرائيلية من كامل قطاع غزة / صورة: AA
5 فبراير 2024

صرّح القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان، الاثنين، بأن الحركة "تصر على وقف إطلاق نار شامل وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة بالكامل ورفع الحصار، مستدركاً بأن "الإسرائيليين يقفون ضد ذلك".

وتأتي تلك التصريحات في وقت تتزايد فيه التسريبات الإعلامية حول قبول أو رفض حماس لعرض صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي تسلمته الأسبوع الماضي من الوسطاء القطريين والمصريين.

وقال حمدان: "نحن نُصِر على وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من كامل القطاع ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وأوضح أن "الإسرائيليين يرفضون ذلك ويريدون مواصلة هجماتهم العسكرية ضد غزة، ولا يريدون التوصل إلى وقف إطلاق النار، وأيضاً يريدون إبقاء الحصار على غزة".

وأضاف: "أعتقد أن هذا هو الاختلاف الرئيسي، ولهذا السبب يعمل الوسطاء على تحقيق نوع من الاتفاق الذي من وجهة نظرنا ينبغي أن يضمن لنا تحقيق كل ما نطلبه".

وتابع حمدان: "أكدنا منذ اليوم الأول أننا نريد إطلاق سراح جميع المعتقلين وهذا سيتحقق في النهاية".

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ادعت أن "حماس تصر على أن تشمل الصفقة القادمة ثلاثة أسرى فلسطينيين معروفين، وهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعبد الله البرغوثي".

والأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "لن ننهي الحرب دون إنهاء جميع أهدافها: القضاء على حماس، وإعادة جميع مختطفينا، وضمان ألا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل في المستقبل".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة ضد قطاع غزة، خلفت حتى الاثنين، 27 ألفاً و478 شهيداً و66 ألفاً و835 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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