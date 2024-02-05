تتسع رقعة الغضب ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ كشفت وسائل إعلام عبرية وأمريكية محاولات جرت من زعيم حزب الوحدة الوطنية وعضو مجلس الوزراء الحربي بيني غانتس للإطاحة برئيس الحكومة، الذي وصفه كذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن في جلسة خاصة مغلقة بـ"الرجل السيئ".

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أن غانتس استعان بأعضاء من حزب الليكود للإطاحة بزعيمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وحسب الإذاعة أجرى مبعوثون، نيابةً عن الوزير غانتس، اتصالات مؤخراً مع وزراء وأعضاء كنيست من الليكود في محاولة للترويج لاستبدال نتنياهو.

وأضافت: "قيل لأعضاء الليكود إنهم إذا نجحوا في سحب الثقة البنّاء عن نتنياهو (في الكنيست)، بحيث لا يجري إسقاط الحكومة، فإنهم سيهتمون بمستقبلهم السياسي في حزب الوحدة الوطنية".

وتقضي الفكرة بإسقاط نتنياهو واستبداله بمرشح آخر من حزب الليكود.

وأشارت الإذاعة إلى أن "المبعوثين" اقترحوا مرشحين مختلفين من الليكود لمنصب رئيس الوزراء، ولم يطالبوا بتعيين غانتس في المنصب.

وأوضحت أن "الفكرة الأساسية هي تعيين مرشح متفق عليه لفترة محددة، يتعهد بعدم الترشح لرئاسة الليكود في المستقبل".

ولفتت الإذاعة إلى أن "غانتس اختار عدم التعليق على التقرير".

ويواجه نتنياهو انتقادات متكررة من الشارع الإسرائيلي وعدد من السياسيين حتى المنتمين إلى مجلس الحرب، على خلفية أزمة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة وعدم التوصل إلى مسار يضمن عودتهم أحياء، إضافة إلى اتهام حكومته بالفشل بكشف والتعامل مع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

بايدن يصف نتنياهو بـ"الرجل السيئ"

في سياق ذي صلة، كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن الرئيس جو بايدن وصف في جلسات مغلقة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ "الرجل السيئ".

وجاء في مقال للصحيفة الأحد: "مثل أي شخص في الإدارة وأي ديمقراطي ذي نبض، فإنه (بايدن) يشك بشدة في بنيامين نتنياهو، وقد وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي في محادثات خاصة مغلقة بأنه رجل سيئ".

واستندت الصحيفة في نقلها على أشخاص كانوا حاضرين الجلسة المغلقة غير الرسمية التي تحدث فيها بايدن عن نتنياهو بأنه "سيئ".

يأتي ذلك رغم نفي متحدث بايدن أندرو بيتس للصحيفة قائلاً: "الرئيس لم يقل ذلك، ولن يفعل ذلك"، مضيفاً أن الزعيمين تربطهما "علاقة طويلة الأمد ومحترمة في العلن وفي السر".

ونقلت "بوليتيكو" عن نائب ديمقراطي، لم تكشف عن هويته، قوله إنه خلال عشاء عُقد في يناير/كانون الثاني الماضي مع حوالي 8 زملاء آخرين يمثلون قطاعاً عريضاً من الحزب "كان هناك إجماع على أن هذه الحرب بين إسرائيل وغزة يجب أن تنتهي الآن، وأن بايدن بحاجة إلى الوقوف في وجه بيبي (نتنياهو)".

وأوضحت الصحيفة أن هذا النائب الديمقراطي في مجلس النواب، الذي نادراً ما ينتقد إسرائيل، قال إن "ما يحدث كارثة سياسية، وإن القاعدة (السياسية) غاضبة حقاً".

وأشار إلى أن هذا الغضب "لا يقتصر على اليساريين فقط"، موضحاً أنه "لم يسبق له أن رأى مثل هذا العمق من الألم الذي رآه بشأن قضية غزة، و أنه يجب على بايدن أن ينأى بنفسه عنه (نتنياهو)".

وحسب الصحيفة، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "يوجوف" مؤخراً، أن 50% ممن وصفوا أنفسهم بناخبي بايدن (خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة)، وصفوا الهجمات الإسرائيلية على غزة بأنها "إبادة جماعية".

ولم يعلق نتنياهو فوراً على تقرير "بوليتيكو".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة ضد قطاع غزة خلفت حتى الاثنين 27 ألفاً و478 شهيداً و66 ألفاً و835 مصاباً" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.