سياسة
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خلال يناير.. 22 اقتحاماً للأقصى و47 منعاً للأذان بالمسجد الإبراهيمي
أكدت وزارة الأوقاف الفلسطينية أن المسجد الأقصى تعرض لـ22 اقتحاماً من قبل مستوطنين إسرائيليين خلال يناير/كانون الثاني الماضي، مشيرةً إلى أن جيش الاحتلال منع رفع الأذان بالمسجد الإبراهيمي 47 مرة خلال الشهر نفسه.
خلال يناير.. 22 اقتحاماً للأقصى و47 منعاً للأذان بالمسجد الإبراهيمي
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية: 22 اقتحاماً للمسجد الأقصى خلال يناير / صورة أرشيفية: AA 
5 فبراير 2024

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، الاثنين، عن أن مستوطنين إسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى بمدينة القدس 22 مرة، في حين منع الجيش الإسرائيلي رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي، بالخليل 47 مرة، خلال يناير/كانون الثاني الماضي.

وأفاد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري في بيان بأن "المسجد الأقصى يتعرض لاقتحامات المستعمرين يومياً عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني عليه".

وتابع: "إضافة إلى اعتداءاتهم المتكررة على الحرم الإبراهيمي"، وفق ما جاء في البيان ذاته.

وأوضح البكري أن مستوطنين إسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى 22 مرة خلال يناير/كانون الثاني، وسط فرض السلطات الإسرائيلية قيوداً وتشديداً وحصاراً على دخول الفلسطينيين المسجد، والتدقيق في هوياتهم واحتجاز المصلين عند بواباته الخارجية، وإبعاد العشرات منهم عنه لفترات متفاوتة.

ويقتحم المستوطنون الأقصى، بصورة شبه يومية، على فترتين، صباحاً وبعد صلاة الظهر، عبر "باب المغاربة" في الجدار الغربي للمسجد، بتسهيلات ومرافقة وحماية من الشرطة الإسرائيلية.

وتمنع الشرطة الإسرائيلية الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى ما قلّص أعداد المصلين فيه إلى نسب قياسية مقارنةً بما قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكدت الأوقاف في بيانها. أن الاحتلال منع في الخليل "رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي خلال الشهر الماضي 47 وقتاً".

وعدّد البكري انتهاكات إسرائيلية أخرى بحق المساجد، لافتاً إلى أن "مستوطنين نفذوا أعمالاً تخريبية داخل مسجد عكاشة غربي القدس منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وحوّلوه إلى كنيس يهودي".

وأشار إلى أن "السلطات الإسرائيلية اقتحمت مسجدين في مدينة طولكرم بالضفة وألحقت بهما أضراراً".

ومنذ بدء حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، فقتل 381 فلسطينياً وأصاب نحو 4 آلاف و400 حسب مصادر رسمية فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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