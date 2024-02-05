في وقت أكدت فيه منظمة العفو الدولية أن إسرائيل أطلقت "موجة وحشية" من العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ونفذت فيها "عمليات قتل غير مشروعة"، تتزايد المخاوف في الداخل الإسرائيلي من تفجر الأوضاع في الضفة خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وقالت "العفو الدولية" في بيان، الاثنين: "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت خلال الأشهر الأربعة الماضية موجة وحشية من العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ونفذت عمليات قتل غير مشروعة".

وأشارت إلى أن إسرائيل استخدمت "قوة مميتة غير ضرورية" في أثناء احتجاجات واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة خلال الفترة الماضية.

كما ذكرت أن قوات الاحتلال أعاقت تقديم المساعدة الطبية لمصابين في الضفة الغربية، وهاجمت من يحاولون مساعدتهم، بمن في ذلك المسعفين.

مخاوف من انفجار الوضع في رمضان

في السياق، سلطت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الضوء، الاثنين، على أن عطلة شهر رمضان الذي سيبدأ في نحو 10 مارس/آذار قد تكون "أكثر انفجاراً من أي وقت مضى بسبب الحرب على عدة جبهات (غزة جنوباً ولبنان شمالاً)".

وقالت إن المؤسسة الأمنية ستبدأ في الأيام المقبلة مناقشات حاسمة بشأن السياسة الإسرائيلية، وما إذا كانت ستجري الموافقة على تقديم "تسهيلات للفلسطينيين خلال رمضان".

وكانت إسرائيل منعت منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 العمال من الضفة الغربية من الوصول إلى أماكن العمل في إسرائيل، كما فرضت قيوداً على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، وبخاصة أيام الجمعة.

ونوهت الصحيفة بأن جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش "أوصيا منذ نحو شهرين، المستوى السياسي بالموافقة على دخول 100 ألف عامل فلسطيني"، وأنهما أصدرا تحذيراً استراتيجياً من تصعيد واسع النطاق في الضفة الغربية.

وبيّنت أنه في ظل معارضة شديدة من وزيرَي المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، وكذلك من قبل وزراء من حزب الليكود مثل (وزير الاقتصاد) نير بركات، جرى نقل النقاش بين المجلسين الأمني ​​والاقتصادي.

كما أشارت يديعوت إلى أنه في شهر رمضان من العام الماضي جرى السماح لأكثر من 100 ألف فلسطيني من الضفة الغربية بالوصول إلى "الأقصى" لأداء صلاة الجمعة بالمسجد.

وتابعت: "يبدو أنه لن يُسمح لهذا العدد الكبير من المصلين الفلسطينيين بدخول المسجد الأقصى كما حدث العام الماضي"، مشيرةًَ إلى أن توصية الشرطة برئاسة "بن غفير" سيكون لها وزن كبير في القرار.

واعتبرت الصحيفة أنه "إذا استمر مجلس الوزراء في منع دخول العمال، وتقييد الحركة في شهر رمضان، فقد يؤدي ذلك إلى اضطرابات عنيفة وزيادة في عدد التنبيهات لهجمات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة ضد قطاع غزة خلفت حتى الاثنين 27 ألفاً و478 شهيداً و66 ألفاً و835 مصاباً" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.

وبالتزامن، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، فقتل 381 فلسطينياً وأصاب نحو 4 آلاف و400 حسب مصادر رسمية فلسطينية.