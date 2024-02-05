مع حلول الذكرى السنوية الأولى لكارثة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا العام الماضي، أظهرت البيانات والإحصاءات مجهودات كبيرة لوزارة الصحة في خدمة المنكوبين، من بينها تنفيذ أكبر عملية إجلاء للمرضى في التاريخ.

وفي 6 فبراير/شباط 2023، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة.

ومنذ لحظة وقوع الزلزال الذي أودى بحياة 53 ألفاً و537 شخصاً، فيما أصيب 107 آلاف و213 آخرون بجروح، استنفرت تركيا كوادرها الصحية لتضميد جراح المنكوبين.

وحسب البيانات المعلنة، وظفت وزارة الصحة التركية 138 ألفاً و190 شخصاً من كوادرها في مناطق الزلزال، بين "طبيب وعنصر إنقاذ وموظف خدمات صحية، وممرض وغيرهم من العاملين في القطاع".

كما جرى تسخير 1810 سيارات إسعاف، و245 سيارة تابعة لفريق الإنقاذ الطبي الوطني (UMKE)، و16 طائرة إسعاف لخدمة سكان المناطق المنكوبة.

وخلال هذه الفترة، استطاعت وزارة الصحة نقل 51 ألفاً و665 مصاباً من مناطق الزلزال، عبر سيارات وطائرات الإسعاف والطائرات الرئاسية والسفن.

كما أقامت الصحة عديداً من المشافي الميدانية في المناطق المنكوبة، لتقديم الخدمات الصحية والطبية للمنكوبين والمرضى هناك.

ولسد احتياجات المنطقة من الخدمات الطبية، بدأت وزارة الصحة تشييد المشافي لتحل مكان نظيراتها المهدمة جراء الزلزال.

وفي هذا الإطار، جرى افتتاح العديد من المشافي في ولاية هطاي التي كانت ضمن الأكثر تضرراً من الكارثة، كما من المقرر افتتاح 3 مشافٍ حكومية جديدة خلال الأشهر المقبلة.