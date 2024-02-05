يعيش الاقتصاد الألماني انكماشاً مستمراً، رافقه على طول عام 2023 المنصرم. إذ تحققت توقعات التقارير الحكومية التي نشرتها وزارة الاقتصاد الألمانية، في أغسطس/آب الماضي، بأنّ لا انتعاشة قريبة ودائمة لاقتصاد البلاد، وأنه سيكمل العام من دون تحقيق أي نمو.

فيما يجمع خبراء على استمرار انكماش الاقتصاد الألماني خلال عام 2024، متخبطاً بين الاحتجاجات العمالية الواسعة التي تهز البلاد، كما الأزمات السياسية التي تعرقل أي مساعٍ للتعافي الاقتصادي تقودها الأغلبية الحاكمة.

انكماش متواصل!

وبحسب ما أشارت إليه وزارة المالية الألمانية، شهر يناير/كانون الثاني الماضي، فإن المؤشرات المبكرة الحالية للاقتصاد لا تشير إلى انتعاش اقتصادي سريع في ألمانيا خلال عام 2024. هذا بعد موجة الانكماش التي رافقت ذلك الاقتصاد على طول العام الماضي.

وفي الربع الأخير لعام 2023، أي من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.3%، بحسب تقرير نشره مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، مشيراً إلى أن ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة الثابتة كانت العوامل المؤدية إلى التأثير في النمو.

وتوافقت هذه النتائج، مع التوقعات السابقة لصندوق النقد الدولي، أواخر يوليو/تموز المنصرم، التي أشارت إلى أن الناتج الإجمالي لألمانيا سيستمر في الهبوط، ومن المتوقع أن ينخفض بحجم 0.3% خلال العام.

وبحسب كاستن برزيسكي، الخبير المالي ورئيس قسم الأبحاث الماكرو اقتصادية بمجموعة ING المالية، فـ"على الأقل خلال الأشهر الأولى من عام 2024، ستظل العوائق الأخيرة العديدة التي أعاقت نمو (الاقتصاد الألماني) موجودة، وسيكون لها، في بعض الحالات، تأثير أقوى مما كانت عليه في عام 2023".

وتتلخص هذه العوائق، وفق الخبير ذاته، "في اضطراب سلاسل التوريد الناتجة عن عمليات الإغلاق الوبائية والحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة وارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية وتغير دور الصين؛ من مستورد كبير للمنتجات الألمانية إلى منافس يعتمد بشكل أقل على تلك المنتجات".

وهو ما يؤكده من جهته بيتر بوفينغر، أستاذ الاقتصاد في جامعة فورتسبورغ، قائلاً: "إن الاقتصاد الألماني يعاني مشكلات هيكلية، وإن ما كان يعتبر في السابق نقاط قوة في نموذج الأعمال في البلاد أصبح الآن نقاط ضعف".

ويضيف بوفينغر، موضحاً بأن "ألمانيا تركز بشكل أكبر على التصدير إلى الدول المتقدمة الأخرى، ويمثل التصنيع حصة أكبر من الاقتصاد، وأصبح قطاع السيارات يعتمد بشكل كبير على الصين وكان بطيئاً في التكيف مع الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية".

وبحسب تقارير مكتب الإحصاء الفيدرالي، شهد قطاع التصنيع في ألمانيا، باستثناء البناء، انخفاضاً حاداً بلغ نسبة 2%، ذلك نظراً لانخفاض إنتاج الطاقة وارتفاع تكلفة الفاتورة الطاقية.

أزمات واحتجاجات

وبالتزامن مع هذا الوضع الاقتصادي المضطرب، تتخبط ألمانيا في موجة احتجاجات واسعة وأزمات سياسية تهز حكومتها. وتستمر احتجاجات المزارعين الألمان، منذ 8 يناير/كانون الثاني، رفضاً لقرار الحكومة بإلغاء الامتيازات الضريبية التي كانت تستفيد منها شغيلة القطاع، منها الدعم الذي كانوا يتلقونه على إمدادات الديزل للآليات الزراعية والخصم على ضريبة تلك الآليات.

وكانت شرطة مدينة فرانكفورت قد حذرت، يوم السبت، من "اضطرابات مرورية حول المطار" نظراً لاحتجاجات المزارعين على الطرق المؤدية إليه. وأفادت تقديرات الشرطة بمشاركة 400 جرار في التظاهرة، بينما أعلنت جمعية المزارعين في ولاية هيسن عن قرابة ألف آلية زراعية.

ويضاف إلى احتجاجات المزارعين، الإضراب الواسع الذي يقوده عمال النقل في ألمانيا. وبدأ عمال النقل في نحو 80 مدينة وبلدة ألمانية إضراباً يوم الجمعة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الألمانية.

ويأتي هذا الإجراء بعد يوم من إضراب موظفي أمن المطارات في 11 مطاراً ألمانياً، وبعد نحو أسبوع من إضراب سائقي القطارات، الذي أدى إلى توقف شبكة السكك الحديدية في البلاد لمدة خمسة أيام. وبحسب الوكالة ذاتها، فإن مطالب العمال المضربين في مختلف القطاعات، تتمحور حول الرفع من الأجور وتحسين ظروف العمل.

وفي السياق ذاته، تعيش الحكومة الألمانية أزمات سياسية متكررة وتصدعات، بسبب النقاش حول موازنة عام 2024. واضطرّ المستشار الألماني أولاف شولتز، إلى التقليص من الإنفاق العمومي، بعد أن أجهضت المحكمة الدستورية خطته للاستدانة.

ومن بين الإجراءات التقشفية التي فرضتها حكومة شولتز، كانت تلك التي يرفضها المزارعون. وأتت في إطار سعي الحكومة لملء فجوة تمويلية بنحو 60 مليار دولار في موازنة 2024، كانت قد خططت لتخصيصها لتمويل مشروع مكافحة تغير المناخ وتحديث البلاد. وألغى حكم المحكمة العليا، الذي أصدرته في نوفمبر/تشرين الثاني، هذه الخطة التمويلية للحكومة.

واعترف أولاف شولتز بالتخبط الذي تعيشه حكومته، وقال في حديثه إلى الصحافة الألمانية إن الأمور لن تسير كما خطط لها، وإنه بصفته مستشاراً، يتحمل مسؤولية حالة عدم الرضا السائدة داخل الحكومة.

وعلّق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأمريكية، على هذه التصريحات، قائلاً إن المستشار الألماني أصبح متشككاً ويعترف بالورطة التي تقبع فيها حكومته، كما أنه "سيكون من الصعب حتى على المتفائل المحترف (شولتز) أن يتجاهل المشكلات التي تعترض قيادته".

وبالرغم من نجاح شولتز، يوم السبت، في تمرير خطة موازنته لعام 2024 من البرلمان. فإن هذه الموازنة، وفق مراقبين، ستصطدم بالرفض الشعبي لها، كما تهدد بمعضلة جديدة لميزانية 2025 مع عجز مقدّر بين 13 وأكثر من 20 مليار يورو.