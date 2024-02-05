سياسة
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عكس التيار الغربي.. إسبانيا تعتزم تمويل "أونروا" بـ3.5 مليون يورو
أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس عزم بلاده تقديم تمويل قريب لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بقيمة 3.5 مليون يورو، محذراً من خطر توقف أنشطتها بسبب نقص التمويل.
عكس التيار الغربي.. إسبانيا تعتزم تمويل "أونروا" بـ3.5 مليون يورو
إسبانيا تعتزم تمويل "أونروا" بـ3.5 مليون يورو / صورة: AA
5 فبراير 2024

تعتزم إسبانيا توفير تمويل على المدى القصير بقيمة 3.5 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لكي تتمكن من الاستمرار في أنشطتها بقطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، خلال كلمة ألقاها الاثنين أمام اللجنة البرلمانية للتعاون الإنمائي الدولي في بلاده، إن الأونروا "منظمة لا غنى عنها" لإسبانيا.

ومحذراً من خطر يهدد أنشطة الأونروا في غزة بالتوقف في غضون بضعة أسابيع بسبب نقص الأموال، وصف ألباريس الوضع في القطاع بـ"يائس للغاية".

ودعا الوزير الأحزاب السياسية في البرلمان الإسباني لدعم الأونروا، التي تساعد 6 ملايين لاجئ فلسطيني، مشدداً على أن ذلك الدعم "بات أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وبهذا الإعلان تسير إسبانيا عكس تيار نظيراتها من الدول الغربية، إذ إنه حتى 30 يناير/كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويل"أونروا"، إثر مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.

وكانت حكومات إسبانيا وإيرلندا وبلجيكا وسلوفينيا ولوكسمبورغ والنرويج أصدرت بيانات منفصلة، أعلنت فيها استمرار دعمها المالي للوكالة الأممية، مع تأكيدها أهمية التحقيق في "الادعاءات".

وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وفُوضت بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس وهي الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة ضد قطاع غزة خلفت حتى الاثنين 27 ألفاً و478 شهيداً و66 ألفاً و835 مصاباً "معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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