سياسة
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"حيلة سياسية".. بايدن يعتزم استخدام الفيتو ضد مشروع قانون لمساعدة إسرائيل
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستخدم حق النقض (فيتو) ضد حزمة مساعدات مستقلة لإسرائيل وحدها، وُصفت بـ"الحيلة السياسية"، في حين يرغب الديمقراطيون في إقرار تشريع أشمل لتقديم الدعم لإسرائيل وأوكرانيا وتخصيص أموال جديدة لأمن الحدود.
"حيلة سياسية".. بايدن يعتزم استخدام الفيتو ضد مشروع قانون لمساعدة إسرائيل
بايدن يعتزم استخدام الفيتو ضد مشروع قانون لمساعدة إسرائيل. / صورة: Reuters Archive
6 فبراير 2024

قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيستخدم حق النقض (فيتو) ضد مشروع قانون يدعمه الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي لتقديم مساعدات لإسرائيل وحدها بصرف النظر عن دعم أوكرانيا وتخصيص أموال جديدة لأمن الحدود.

وذكر مكتب الإدارة والميزانية في بيان الاثنين، أن "الإدارة تشجّع بقوة مجلسَي الكونغرس على رفض هذه الحيلة السياسية، وبدلاً من ذلك إرسال قانون المخصصات التكميلية للأمن القومي الطارئ الذي أقره الحزبان إلى مكتب الرئيس".

وترغب إدارة بايدن في تمرير المشروع الذي تعمل عليه منذ أشهر مع الجمهوريين والذي يتضمن إصلاح سياسة الهجرة الأمريكية وتقديم تمويل جديد لأمن الحدود ومساعدات طارئة بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل وشركاء لواشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وسيوفر القانون، الذي يتضمن إنفاقاً قدره 118 مليار دولار، أيضاً المساعدة الإنسانية للمدنيين المتضررين من الصراعات العالمية.

وقال البيان: "تُعارض الإدارة بشدة هذه الحيلة التي لا تفعل شيئاً لتأمين الحدود، ولا تفعل شيئاً لمساعدة شعب أوكرانيا في الدفاع عن نفسه ضد عدوان بوتين، ولا تدعم أمن المعابد اليهودية والمساجد وأماكن العبادة الأمريكية المعرَّضة للخطر، وترفض المساعدات الإنسانية، وتمنع المساعدات الإنسانية عن المدنيين الفلسطينيين وغالبيتهم من النساء والأطفال".

ويوم السبت أعلن مايك جونسون رئيس مجلس النواب، وهو جمهوري، أن المجلس سيرفض مشروع قانون مجلس الشيوخ الذي قدّمه الحزبان، وسيصوّت بدلاً من ذلك هذا الأسبوع على مشروع قانون يقدم المساعدة لإسرائيل فقط.

وقال جونسون في بيان صدر مساء الاثنين إن "تهديد الرئيس باستخدام حق النقض هو عمل من أعمال الخيانة"، وأضاف: "بتهديده باستخدام حق النقض ضد المساعدات المقدمة لإسرائيل وقواتنا العسكرية، يتخلى الرئيس بايدن عن حليفتنا في وقت تشتد فيه حاجتها".

وينقسم الجمهوريون بشدة حول هذا التشريع، إذ عبّر دونالد ترمب، المرشح الأوفر حظّاً لنَيل ترشيح حزبه لخوض انتخابات الرئاسة، وأقرب حلفائه عن رفضهم له بشدة، ووصفوا مشروع قانون مجلس الشيوخ بأنه غير صارم بما فيه الكفاية.

وأقرّ مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية مشروع قانون خاصّاً بإسرائيل فقط في نوفمبر/تشرين الثاني، لكن لم يُطرَح مُطلَقاً في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، وعمل مفاوضون على طلب بايدن من الكونغرس الموافقة على حزمة أمنية طارئة أوسع نطاقاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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