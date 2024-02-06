أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، الثلاثاء، أنّ سفينة شحن بريطانية تعرّضت لأضرار طفيفة جرّاء هجوم بطائرة من دون طيّار استهدفتها في أثناء إبحارها قبالة سواحل اليمن.

وقالت "أمبري" في بيان إنّ سفينة الشحن تملكها شركة بريطانية كانت ترفع علم باربادوس "تعرّضت لأضرار طفيفة على ميسرتها"، في البحر الأحمر من دون وقوع إصابات بشرية.

في سياق ذلك، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) أنّها شنّت (الاثنين) ضربة ضدّ زورقين مسيّرين مفخّخين تابعين لجماعة الحوثي اليمنية.

وأوضحت القيادة الأمريكية في منشور على منصّة إكس، أنّ قواتها شنّت "ضربة دفاعاً عن النفس ضدّ زورقين مسيّرين محمّلين بالمتفجّرات".

وأضافت أنّها رصدت الزورقين في "مناطق في اليمن يسيطر عليها الحوثيون" وقرّرت تدميرهما، وقالت إنّهما يمثّلان "تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".

ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تُشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل، وذلك "تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة.

وبوتيرة متقطعة منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها في البحر الأحمر، ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

قلق من التصعيد

إلى ذلك واجهت الولايات المتحدة اتهامات روسية وصينية بصبّ الزيت على النار بسبب ضرباتها الانتقامية التي شنّها الجيش الأمريكي الأسبوع الماضي ضدّ مواقع في العراق وسوريا، وذلك خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن (الاثنين) بدعوة من روسيا.

ودعت روزماري ديكارلو، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية إلى "مواصلة التعاون الحثيث مع جميع الأطراف لمنع مزيد من التصعيد وتفاقم التوترات التي تقوّض السلم والأمن الإقليميين".

وأضافت: "أكرّر الدعوة التي وجّهها الأمين العام إلى جميع الأطراف إلى أن يبتعدوا عن حافة الهاوية وأن يأخذوا في الاعتبار التكلفة البشرية والاقتصادية التي لا تُحتمل لنزاع إقليمي محتمل".

ووجّهت الصينُ وروسيا إلى واشنطن تهمة صبّ الزيت على النار في الضربات التي شنّتها على أهداف في سوريا والعراق ردّاً على ضربة استهدفت قاعدة أمريكية في الأردن في 28 يناير/كانون الثاني وأسفرت عن مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين.

وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا: "من الواضح أنّ ضربات الولايات المتحدة تهدف بشكل محدّد ومتعمد إلى تأجيج الصراع" بهدف "الحفاظ على مكانتها المهيمنة في العالم".

وأورد نظيره الصيني جون تشانغ، أنه "من المرجّح أن تفاقم الإجراءات الأمريكية حلقة الانتقام المفرغة في الشرق الأوسط"، متهماً واشنطن بانتهاك سلامة الأراضي السورية والعراقية.

في المقابل، دافع نائب السفيرة الأمريكية في الأمم المتّحدة روبرت وود، عن الإجراءات "الضرورية والمتناسبة" التي اتخذتها بلاده في ممارستها "الحق في الدفاع عن النفس".

وقال وود إنّ "الولايات المتّحدة ليست لديها رغبة في مزيد من النزاع في منطقة نعمل فيها بشكل حثيث من أجل احتواء الصراع في غزة ونزع فتيله".

وأضاف: "نحن لا نسعى إلى صراع مباشر مع إيران"، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على طهران لكي تتوقّف الهجمات التي تشنّها فصائل موالية لها.

وشنّت الولايات المتّحدة الأسبوع الماضي ضربات ضدّ 85 هدفاً في أربعة مواقع في سوريا وثلاثة مواقع أخرى في العراق، واستهدفت هذه الضربات، حسب واشنطن، مواقع للحرس الثوري الإيراني ولفصائل مسلحة موالية لطهران.

وتوعّدت واشنطن بشن ضربات إضافية ردّاً على الهجوم الذي استهدف في 28 يناير/كانون الثاني قاعدة عسكرية أميركية في الأردن قرب الحدود مع سوريا والعراق.

وندّدت سوريا والعراق وكذلك إيران، بهذه الضربات الانتقامية الأمريكية التي خلّفت ما لا يقلّ عن 45 قتيلاً.