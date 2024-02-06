سياسة
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"أبشعها قتل 14 صحفياً".. إسرائيل ترتكب 135 جريمة بحق الصحفيين خلال يناير
كشف تقرير صادر عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 135 جريمة واعتداء بحق الصحفيين خلال شهر يناير/كانون الثاني.
"أبشعها قتل 14 صحفياً".. إسرائيل ترتكب 135 جريمة بحق الصحفيين خلال يناير
الاحتلال الإسرائيلي يقتل 14 صحفياً فلسطينياً في يناير / صورة: AA
6 فبراير 2024

ذكر تقرير صادر عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، 135 جريمة واعتداءً بحق الصحفيين.

وقالت لجنة الحريات في النقابة في بيان شهري أصدرته الاثنين، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 135 جريمة واعتداء وانتهاكاً بحق الحالة الصحفية الفلسطينية، كان أبشعها جرم قتل 14 صحفياً، 8 منهم داخل منازلهم و6 من زملائهم في الميدان".

وأضاف التقرير أن إسرائيل "تستهدف الحالة الصحفية بأبشع الوسائل والأدوات في سبيل إيقاع أكبر قدر ممكن من الضرر والإرهاب بحق الصحفيين".

وفي الضفة الغربية، سجل التقرير "50 حالة احتجاز للطواقم الصحفية ومنعها من العمل والتغطية الإخبارية، وإطلاق الرصاص الحي على الطواقم بغرض الترهيب في 26 واقعة خلّفت 4 إصابات دامية بالرصاص وشظايا الصواريخ و3 إصابات بالرضوض".

كما سجل التقرير "4 حالات اعتداء بالضرب، و8 إصابات بقنابل الغاز والصوت، و7 حالات تحطيم ومصادرة معدات، إضافة إلى اعتقال صحفيَّين واقتحام منازل ومؤسسات صحفية".

وذكرت النقابة أنه "ما زال في سجون الاحتلال نحو 35 أسيراً صحفياً بظروف قاهرة تحرمهم من أبسط حقوق الأسرى التي نصّت عليها القوانين والمواثيق الدولية".

ووفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد قتل الجيش الإسرائيلي 122 صحفياً في قطاع غزة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخلَّفت الحرب على غزة، حتى الاثنين، 27 ألفاً و478 شهيداً و66 ألفاً و835 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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