اتهم المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إسرائيل بمواصلة عرقلتها وصول معظم المساعدات إلى شمال قطاع غزة، التي تحوي، حسب قوله، مواد غذائية.

وقال دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي إنّ 10 عمليات مساعدات فقط وصلت إلى شمال غزة من أصل 61 عملية في شهر يناير/كانون الثاني.

وأشار دوجاريك إلى أن بعثات المساعدة إلى المستشفيات والمؤسسات الصحية غالبا ما تُمنَع، وقال: "هذه البعثات تحمل إمدادات المياه والنظافة".

إلى ذلك دعا المستشار الألماني أولاف شولتس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى حل المشكلات كافة من أجل وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وناقش شولتس مع نتنياهو في اتصال هاتفي بينهما، الأوضاع في قطاع غزة وعلى الحدود الإسرائيلية-اللبنانية، حسب بيان صادر عن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان هيبيستريت.

وأعرب شولتس في اتصاله عن قلق ألمانيا حيال وضع الإمدادات وأمن المدنيين الفلسطينيين في غزة.

والاثنين دعا شولتس إسرائيل إلى ضمان حصول المدنيين في غزة على المساعدات الإنسانية و"توفير حماية أفضل للسكان المدنيين خلال العمليات العسكرية".

وأكّد شولتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال في برلين: "أوضحت ذلك مرة أخرى في محادثتي الهاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بعد ظهر اليوم".

من جانبه قال غابرييل أتال: "بالنظر إلى الوضع الإنساني في قطاع غزة والخسائر في أرواح عديد من المدنيين في الجانب الفلسطيني، يجب احترام القانون الدولي وتحقيق هدنة إنسانية لإيصال المساعدات إلى المدنيين".

وشدّد أتال على أن الحلّ السلمي الوحيد بين إسرائيل وفلسطين هو الحلّ على أساس الدولتين، "حيث يمكن للناس أن يعيشوا في سلام وأمن"، وأردف: "هذه هي المبادرة التي طالما دافعنا عنها".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفَت حتى الاثنين 27 ألفاً و478 شهيداً و66 ألفاً و835 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.