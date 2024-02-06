طالب عشرات المستوطنين الإسرائيليين، في مظاهرة مساء الاثنين، بإخراج وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من مدينة القدس الشرقية.

ووجّه نائب رئيس بلدية القدس الغربية اليميني المتطرف أرييه كينغ، الدعوات لهذه المظاهرات عبر منصات التواصل الاجتماعي بعنوان "القدس لن تكون غزة".

وتدير الوكالة الأممية مخيم شعفاط للاجئين، إضافةً إلى عدد من المدارس والعيادات الطبية، ويقع مقرها الرئيسي في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وقال شهود عيان إن المستوطنين حاولوا الاقتراب من أحد مداخل مقر الوكالة الأممية ولكنّ الشرطة الإسرائيلية لم تسمح لهم بذلك.

من جانبه، جدد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، دعوته المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، إلى الاستقالة.

وقال كاتس في تغريدة على منصة إكس، مساء الاثنين: "أبارك للأمم المتحدة تشكيل لجنة التحقيق، وسوف نقدم كل الأدلة التي تسلّط الضوء على علاقة (أونروا) بـ(الإرهاب) وآثارها الضارة على الاستقرار الإقليمي".

وأضاف كاتس: "من الضروري أن تكشف هذه اللجنة الحقيقة، وعلى رئيس (أونروا) فيليب لازاريني، الاستقالة الفورية".

مراجعة عمل "أونروا"

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد قال في بيان الاثنين: "بالتشاور مع المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني، عيّنتُ مجموعة مستقلة لإجراء مراجعة لعمل الوكالة، تقودها كاثرين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة".

وأضاف غوتيريش أن "المجموعة ستقيّم ما إذا كانت (أونروا) تفعل كل ما بوسعها لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات ارتكاب انتهاكات خطيرة عند حدوثها".

وأوضح البيان أن "السيدة كاثرين كولونا ستعمل بالتعاون مع 3 منظمات بحثية في السويد والنرويج والدنمارك".

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة في 14 فبراير/شباط الجاري، ومن المتوقع أن تقدم تقريراً مؤقتاً إلى غوتيريش بحلول أواخر مارس/آذار المقبل، على أن يتبعه تقرير عام نهائي في الشهر التالي، حسب البيان نفسه.

وستؤدي لجنة المراجعة عملها بالتوازي مع التحقيق المستمر الذي يُجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة.

واختتم غوتيريش بالقول إن "سكان غزة يعيشون إحدى كبرى الأزمات الإنسانية وأكثرها تعقيداً في العالم".

كانت إسرائيل قد زعمت مشاركة عدد من موظفي الوكالة في الهجوم الذي نفّذه فلسطينيون على بلدات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحتى 30 يناير/كانون الثاني الماضي قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بناءً على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت، حتى الاثنين، 27 ألفاً و478 شهيداً و66 ألفاً و835 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.