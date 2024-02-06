اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات عدة في الضفة الغربية، كما داهمت منازل واعتدت بالضرب على شبان، في "موجة وحشية" من العنف، وفق ما أفادت منظمات حقوقية.

وقال مراسل TRT عربي، اليوم (الثلاثاء)، إن وتيرة الاقتحامات ارتفعت هذه المرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مضيفاً أن "قوات الاحتلال شنت عملية اقتحام واسعة في عدد من المناطق، إذ جرّفت الآليات العسكرية البنى التحتية تمهيداً لعملية عسكرية أوسع".

وأضاف المراسل أن الاقتحامات تركزت في عدة بلدات شمال الضفة الغربية، خصوصاً في أريحا وجنين وقلقيلية، حيث اعتقل جيش الاحتلال العشرات من الفلسطينيين ونكَّل بهم.

ووفق المراسل، شملت الاقتحامات كذلك مخيمي عين السلطان وعقبة جبر بمدينة أريحا، وقرية رمانة الحدودية غرب مدينة جنين، وكفر قدوم الواقعة شرق قلقيلية.

وفي السياق، أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت، فجر اليوم (الثلاثاء)، عدداً من المنازل في المنطقة الشرقية بنابلس وعبثت بمحتوياتها.

وأشارت "وفا" إلى أن الاقتحامات التي ينفّذها جيش الاحتلال ترافقها "عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم".

ارتفاع عدد المعتقلين

وارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، حتى الخميس، إلى 6 آلاف و540 معتقلاً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 "تشمل مَن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقاً"، وفق بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني.

وذكرت المؤسستان أن حملات الاعتقال ترافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب ومصادرة الممتلكات.

"موجة وحشية"

في غضون ذلك، قالت منظمة العفو الدولية، الاثنين، إن إسرائيل أطلقت "موجة وحشية" من العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ونفَّذت فيها "عمليات قتل غير مشروعة".

وقالت المنظمة في بيان إن إسرائيل استخدمت "قوة مميتة غير ضرورية" في أثناء احتجاجات واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، خلال الفترة الماضية.

وذكر بيان المنظمة أن "القوات الإسرائيلية أعاقت تقديم المساعدة الطبية لمصابين في الضفة الغربية، وهاجمت من يحاولون مساعدتهم، بمن في ذلك المسعفون".

وأوضحت أن ما لا يقل عن 61 فلسطينياً، من بينهم 13 طفلًا، قُتلوا في 2024 حتى تاريخ 29 يناير/كانون الثاني الماضي، وفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

وقالت المنظمة إنها تواصل التحقيق في حالات أخرى لاستخدام القوة المفرطة خلال عمليات إنفاذ القانون، مثل المداهمات والهجمات المتكررة في جنين وطولكرم، شمال الضفة الغربية المحتلة.

تخوّف من انفجار الوضع في الضفة

يأتي ذلك وسط مخاوف في إسرائيل من "انفجار" الوضع في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال شهر رمضان المقبل متأثراً بالحرب على قطاع غزة، ونية السلطات الأمنية بحث تقديم "تسهيلات" للفلسطينيين للحيلولة دون حدوث الانفجار.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت: "قد تكون عطلة شهر رمضان الذي سيبدأ في نحو 10 مارس/آذار أكثر انفجاراً من أي وقت مضى بسبب حقيقة أن إسرائيل في خضمّ حرب على عدة جبهات (غزة جنوباً ولبنان شمالاً)".

وأضافت: "في الأيام المقبلة، ستبدأ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مناقشات حاسمة بشأن السياسة الإسرائيلية، وما إذا كان ستجري الموافقة على تقديم تسهيلات للفلسطينيين خلال رمضان".

وتابعت: "ستكون مسألتان رئيسيتان في قلب المناقشات: الحظر الذي فرضه مجلس الوزراء على دخول نحو 100 ألف عامل فلسطيني يحملون تصاريح للعمل في إسرائيل، وعدد المصلّين المسلمين من الضفة الغربية الذين ستجري الموافقة على دخولهم إلى المسجد الأقصى خلال الشهر".

"وقف عنف المستوطنين"

سياسياً، دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الاثنين، إلى "وقف عنف المستوطنين" الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك عقب لقائه في القدس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال سيجورنيه -الذي ينفذ جولة في الشرق الأوسط لمحاولة الدفع باتجاه هدنة لوقف الحرب بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية- إنه "لا يمكن أن يحصل بأي حال من الأحوال أي تهجير قسري للفلسطينيين لا من غزة ولا من الضفة الغربية" المحتلة.

وندد الوزير الفرنسي بتصريحات "عنيفة تزرع الكراهية (ضد) الفلسطينيين وتدعو إلى ارتكاب جرائم حرب. هذه التصريحات تزداد في إسرائيل ويتداولها مسؤولون سياسيون. نرى أن هذا الأمر خطير".

ودعا سيجورنيه إلى "تسوية سياسية شاملة مع دولتين تعيشان بسلام جنباً إلى جنب" مما يتطلب استئناف عملية السلام "فوراً".

من جانبه، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى ترجمة المواقف الفرنسية "الداعمة لوقف إطلاق النار واستهداف المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، واحترام القانون الدولي"، وإلى "الاعتراف بدولة فلسطين ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بقرار من مجلس الأمن".

ومع بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّدت إسرائيل عملياتها في الضفة، مخلفةً 382 شهيداً ونحو 4 آلاف و 400 جريح ونحو 6540 معتقلاً، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وخلّفت الحرب على غزة، حتى الاثنين، 27 ألفاً و478 شهيداً و66 ألفاً و835 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.