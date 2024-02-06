قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، لنواب حزبه "الليكود" إن "قتل قيادة حركة حماس هدف سيستغرق أشهراً وليس سنوات".

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية عن نتنياهو قوله في الاجتماع بمقر الكنيست (البرلمان) في القدس الغربية: "يجب علينا قتل قيادة حماس (...) لا يمكن أن تنتهي الحرب قبل حدوث ذلك".

وذكر أن "الوصول إلى هذا الهدف سيستغرق أشهراً وليس سنوات".

ولكنّ النائب في حزب الليكود، داني دانون، أشار في اللقاء نفسه إلى أن انتظار إسرائيل رد قائد حماس في غزة يحيى السنوار على اقتراح لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، الأحد، كان مهيناً.

ونقلت الصحيفة عن دانون قوله لنتنياهو: "الوضع أمس، حيث كانت دولة بأكملها تنتظر ما سيقوله (زعيم حماس في غزة يحيى) السنوار، كان مهيناً".

وأوضحت الصحيفة العبرية أن دانون "دعا إلى منع سكان غزة من الانتقال من جنوب إلى شمال قطاع غزة، بقوله: هذا هو الإنجاز الوحيد الذي حققناه في الحرب".

"رفح هي الهدف التالي"

على صعيد آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الاثنين، إن رفح في جنوبي قطاع غزة، هي الهدف التالي للجيش الإسرائيلي بعد خان يونس.

وأضاف غالانت في مؤتمر صحفي عقده في تل أبيب، ونقلته هيئة البث الإسرائيلية: "بعد إكمال المهمة العسكرية في خان يونس، ستبدأ عملية في منطقة رفح للقضاء على (إرهابيي) حماس الذين يختبئون هناك"، وفق تعبيره.

وتابع: "سنصل إلى الأماكن التي لم نقاتل فيها بعد، وسط قطاع غزة وفي الجنوب، وإلى معقل حماس المتبقي، رفح".

ورأى غالانت أنه "يجب على كل (إرهابي) يختبئ في رفح أن يعلم أن نهايته ستكون مثل تلك التي في خان يونس ومدينة غزة".

وتُعد رفح حالياً من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في قطاع غزة، بعد إجبار جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين من سكان شمالي القطاع، على النزوح إلى هناك.

وفي الأسابيع الأخيرة صدرت تحذيرات من منظمات حقوقية وإنسانية دولية، من أن أي نشاط عسكري إسرائيلي في رفح، سيؤدي الى إزهاق كثير من الأرواح.

كما شدد وزير الدفاع، وفق هيئة البث، على أنه "في نهاية القتال، لن تعود حماس تسيطر على غزة، وأن أنشطة الجيش الإسرائيلي ستستمر في الأشهر المقبلة".

ووصف غالانت العملية البرية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأنها "واحدة من أكثر العمليات تعقيداً في تاريخ الحروب".

ومنذ 22 يناير/كانون الثاني الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط المستشفيات الموجودة فيها، وسط تقدم برّي لآلياته في المناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف الفلسطينيين إلى النزوح منها.

كان نتنياهو قد حدد أهداف الحرب التي أطلقها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالقضاء على حكم حماس في غزة وعلى قدراتها العسكرية وإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.

ومع قرب دخول الحرب في القطاع الفلسطيني شهرها الخامس، فإن إسرائيل لم تعلن عن تحقيق أيٍّ من هذه الأهداف.