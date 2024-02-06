تمرّ الثلاثاء الذكرى السنوية الأولى لزلزال 6 فبراير/شباط الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، مخلّفا خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وشملت آثار الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة، 124 قضاء و6 آلاف و929 قرية ضمن 11 ولاية تركية، فيما بلغ عدد المتضررين منه 14 مليون شخص في تركيا وحدها.

وعلى أثر الكارثة، رفعت السلطات التركية حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، الذي يشمل طلب المساعدة الدولية، لتستقبل البلاد بعدها مساعدات من 93 دولة.

وإلى جانب ولاية كهرمان مرعش مركز الزلزال، تأثرت أيضاً ولايات هطاي وعثمانية وأدي يمان وديار بكر وشانلي أورفة وغازي عنتاب وكيليس وأضنة وملاطية وإيلازيغ، ما دفع الحكومة حينها إلى إعلان حداد وطني 7 أيام في البلاد، قبل إعلان حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة.

إنقاذ وإيواء

أودى الزلزال بحياة 53 ألفاً و537 شخصاً، وأصيب 107 آلاف و213 آخرون.

وبمجرد وصول أنباء وقوع الزلزال، استنفرت جميع المؤسسات الحكومية والبلديات ومنظمات المجتمع المدني من أجل إيصال المياه والمواد الغذائية والأدوية والملابس وغيرها من المستلزمات الأساسية إلى المناطق المنكوبة.

وشهد 38 ألفاً و901 مبنى أعمال بحث، في حين نفّذت الفرق المختصة أعمال البحث والإنقاذ في 26 ألف مبنى تلقّت مؤشرات على وجود أحياء فيها.

وشارك في أعمال البحث والإنقاذ 650 ألف عنصر، بينهم 11 ألفاً و488 عنصراً جاؤوا من دول أخرى.

وفي مسعى لتأمين المأوى الأولي لمنكوبي الزلزال نُصِبَت 645 ألف خيمة ضمن 350 منطقة متضررة من الزلزال، وبُنيَت 215 ألفاً و224 منزلاً مسبق الصنع للغرض نفسه.

وخلال العام الأول من وقوع الزلزال المدمر، قُدّمَت مساعدات إيواء بقيمة 14 ملياراً و453 مليون ليرة (الدولار الواحد يعادل قرابة 30 ليرة) لـ349 ألف أسرة.

أضرار وإعمار

بلغ إجمالي المساعدات المقدمة للمنكوبين في مناطق الزلزال 106 مليارات و728 مليون ليرة.

وفي إطار المسح الذي أجرته السلطات لتقييم الخسائر، حُدّدَت أضرار في 6 ملايين و227 وحدة سكنية.

وعلى مر شهور كاملة، تواصلت أعمال انتشال أنقاض المباني المهدمة جراء الزلزال، إلى أن استُكمل منها حتى اليوم 91%.

وضمن جهود إعادة إعمار المناطق المنكوبة، باشرت الحكومة أعمال بناء 307 آلاف وحدة سكنية في مراكز المدن وفي القرى التي ضربها الزلزال.

ولتسريع أعمال إعادة الإعمار، أعلنت الحكومة مشروعاً عمرانياً يقوم على تقديم هبات وقروض سهلة الدفع، للمواطنين الراغبين في إعادة تشييد منازلهم بأنفسهم.