قدمت وزيرة التعليم العالي في حكومة مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا سيلينا روبنسون استقالتها الاثنين، بعد تعليق لها حول إسرائيل أثار غضب المؤيدين لفلسطين.

وقالت الوزيرة يهودية الديانة، إن إسرائيل تأسست على "قطعة أرض سيئة"، وأدلت بهذه التعليقات خلال نقاش في اجتماع لإحدى اللجان الخميس قبل أن تعتذر في بيان الجمعة.

وقالت روبنسون إنها تفهمت أن ما وصفته بـ"تعليقها المتطاول" قلّل ارتباط الفلسطينيين أيضاً بأرضهم.

وقال ديفيد إيبي رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية إنه اتخذ قراراً مشتركاً مع الوزيرة روبنسون يتعلق بضرورة التنحي عن منصبها.

وأوضح إيبي في مؤتمر صحفي أن القرار جاء بعد التواصل مع عديد من المجتمعات في كندا التي قال إنها تأذت بسبب تعليقات الوزيرة.

وأضاف المسؤول الكندي أن "تعليقات سيلينا كانت خاطئة وتجاوزت الحدود، وقلّلَت من شأن مجموعة من الناس تتعرض بالفعل لضغوط شديدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفَت حتى الثلاثاء 27 ألفاً و585 شهيداً و66 ألفاً و978 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.