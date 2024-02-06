سياسة
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واشنطن تُلوح بتوجيه دعم "أونروا" إلى وكالات أخرى
قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، إن واشنطن ستعيد توجيه أي أموال مخصصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى وكالات إغاثة أخرى تعمل في غزة إذا أقر الكونغرس تشريعاً يحظر تمويلها.
واشنطن تُلوح بتوجيه دعم "أونروا" إلى وكالات أخرى
فلسطينيون يتجمعون لتسلم أكياس الطحين التي وزّعتها "أونروا" في رفح / صورة: Reuters
6 فبراير 2024

أعلن نائب متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتل، أن بلاده قد تحوّل الدعم المخصص لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إلى مؤسسات أخرى إذا أقر الكونغرس مشروع قانون التمويل الإضافي.

وقال باتل، في مؤتمر صحفي، إن مجلس الشيوخ يُعد مشروع قانون لمنع المساعدات المقدمة لـ"أونروا" بسبب مزاعم "ارتباط بعض أعضائها بحماس".

وأشار إلى أنه يمكن توجيه التمويل الممنوح لـ"أونروا" إلى "شركاء آخرين" لتقديم المساعدات لقطاع غزة، مثل برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، ومنظمات مدنية أخرى.

وشدد المسؤول الأمريكي على أنهم يولون أهمية للانتهاء السريع من التحقيق، مبيناً أنهم يعلمون "مدى أهمية" عمل "أونروا".

وتضمَّن مشروع قانون كشف عنه أعضاء بمجلس الشيوخ، يوم الأحد، بنداً يمنع الوكالة من تلقي الأموال.

وحذّرت "أونروا" الأسبوع الماضي من أنها قد تضطر إلى وقف عملياتها بحلول نهاية فبراير/شباط إذا لم يُستأنف التمويل بعد تعليقه من الولايات المتحدة وعدد من الجهات المانحة المهمة.

وحتى 30 يناير/كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، تماشياً مع مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.

من ناحية أخرى، أصدرت حكومات إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا وسلوفينيا ولوكسمبورغ والنرويج، بيانات منفصلة، أعلنت فيها استمرار دعمها المالي لـ"أونروا"، مع تأكيدها أهمية التحقيق في تلك الادعاءات.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس (الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة)، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الاثنين، "27 ألفاً و478 شهيداً و66 ألفاً و835 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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