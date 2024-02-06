فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقاً في مسؤولية جنوده عن مقتل 12 مستوطناً إسرائيلياً بقصفٍ مدفعي على منزل في مستوطنة محاذية لشمال قطاع غزة بناءً على أوامر ضابط كبير في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، الثلاثاء: "بدأ فريق من الأركان العامة للجيش الإسرائيلي التحقيق في الحادث الذي قُتل فيه 12 رهينة كانوا محتجزين لدى مسلحي حماس في منزل بيسي كوهين في كيبوتس بئيري في 7 أكتوبر/تشرين الأول".

ومنذ عملية "طوفان الأقصى" التي نفّذتها حماس يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، أشارت تقارير إلى مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن مقتل عديد ممن سقطوا يومها في الجانب الإسرائيلي، ضمن بروتوكول "هانيبال" الذي ينص على ضرورة منع احتجاز رهائن حتى لو أدى ذلك لمقتلهم مع آسريهم.

تحقيق حول "جريمة جنائية"

وقالت هآرتس إن "رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، عيّن اللواء (المتقاعد) يوآف هار إيفين لرئاسة فريق التحقيق، الذي سيعمل بالتنسيق مع المدعي العام العسكري".

وأضافت الصحيفة نقلاً عن الجيش: "سيجري تسليم جميع القضايا التي فُحصت إلى مكتب المدعي العام العسكري بمجرد جمع المواد، وسيفحص المكتب النتائج ويحدد ما إذا كان هناك أي اشتباه في ارتكاب جريمة جنائية يبرر فتح تحقيق في الشرطة العسكرية".

وأشارت هآرتس إلى أن "ياسمين بورات وهداس داغان، الناجيتين الوحيدتين من الحادث، تقولان إن المنزل تعرّض للقصف من دبابة".

وأضافت: "أثار ذلك الشكوك في أن الجنرال باراك حيرام، قائد الفرقة 99 في الجيش الذي قاد القتال في الكيبوتس، أمر طاقم دبابة بإطلاق النار على منزل كوهين على الرغم من علمه باحتجاز رهائن هناك".

وحسب الصحيفة، "انتظر الجيش الإسرائيلي حتى الآن للتحقيق في الحادثة لأن الجنرال حيرام كان منخرطاً بشكل كبير في المجهود الحربي منذ ذلك الحين، وكانت هناك مخاوف من أن يؤدي التحقيق إلى تقويض عمله وعمل القوات الخاضعة لقيادته".

واستدركت: "ولكن الآن، مع تراجع حدّة القتال في غزة، شعر ضباط الجيش بأن الوقت قد حان لفتح تحقيق".

وأشارت إلى أنه "من المتوقع أن يستدعي فريق التحقيق في الأيام المقبلة حيرام ليذكر روايته للأحداث، وكيف اتخذ هو والقادة الآخرون على الأرض القرارات في ذلك اليوم".

رواية وأدلة

واستناداً إلى تحقيقات نشرتها هآرتس والقناة 12 الإسرائيلية في الأشهر الماضية، فإن عناصر من حركة حماس احتجزوا 14 إسرائيلياً في المنزل المعنيّ بالتحقيق.

وذكّرت هآرتس أنه في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قال حيرام إنه بعد "فشل المفاوضات" مع مقاتلي حماس "أمر دبابة بالاقتحام، حتى على حساب سقوط ضحايا من المدنيين".

كما أشارت إلى أنه "في لقطات لمروحية عسكرية بثتها القناة 12 الإسرائيلية، يمكن رؤية دبابة تابعة للجيش وهي تطلق قذائف على المنزل".

وأضافت: "قالت ياسمين بورات التي هربت في وقت سابق إلى بئيري بعد أن هاجمتها حماس واحتُجزت رهينة في المنزل، إنها سألت جندياً بعد إنقاذها عمّا إذا كانت قذائف الدبابات قد أصابت الرهائن الآخرين، فأجابها: نحن نطلق النار فقط على جوانب المنزل لنهدم جدرانه".

واستدركت الصحيفة: "أُصيبت هداس دغان في القصف، كما قُتل زوجها بشظايا نيران الدبابة".

وأسرت فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو 239 شخصاً على الأقل في بلدات ومدن محيط غزة، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلّفت، حتى الثلاثاء، "27 ألفاً و585 شهيداً و66 ألفاً و978 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.